Ksiądz z Bukowiny uciekł za granicę i ogłosił powrót z POCU do UOC-MP

Ksiądz Wasyl Kowtasz z obwodu czerniowieckiego, który wcześniej przeszedł do PЦU, oświadczył w nagraniu wideo, że zamierza powrócić pod jurysdykcję UPC Patriarchatu Moskiewskiego.

Według informacji diecezji czerniowiecko-bukowińskiej POCU, już 28 września duchownemu zakazano odprawiania nabożeństw z powodu nielegalnego przekroczenia granicy z Mołdawią oraz odmowy powrotu na Ukrainę.

Przedstawiciele POCU zaznaczają, że przed wyjazdem za granicę Kowtasz pożyczył znaczne kwoty od parafian i współpracowników, a jako powód jego decyzji o zmianie jurysdykcji podają świadczenia finansowe, które POC MP wypłaca na utrzymanie swojego duchowieństwa. Z kolei duchowny publicznie poprosił o wybaczenie kierownictwo UPC MP i opublikował dekret metropolity Meletiosa o zniesieniu zakazu pełnienia posługi.

Źródło: ZAXID.NET.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną klasztoru żeńskiego Świętego Objawienia Pańskiego diecezji tarnopolskiej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w sprawie kompleksu budynków klasztoru Objawienia Pańskiego w Kremencu w obwodzie tarnopolskim.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia uznała administrację diecezji zaporoskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego za powiązaną z Rosyjską Cerkwią Prawosławną, której działalność jest zakazana na Ukrainie. Informację tę podała Państwowa Służba ds. Polityki Etnicznej.

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