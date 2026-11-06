Священник из Буковины бежал за границу и объявил о возвращении из ПЦУ в УПЦ МП

Священник из Черновицкой области Василий Ковташ, ранее перешедший в ПЦУ, заявил в видеообращении о намерении вернуться под юрисдикцию УПЦ Московского патриархата.

По данным Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ, клирику еще 28 сентября было запрещено проводить богослужения из-за незаконного пересечения границы с Молдовой и отказа возвращаться в Украину.

Представители ПЦУ отмечают, что перед выездом за границу Ковташ массово брал деньги в долг у прихожан и коллег, а причиной его решения о смене юрисдикции называют финансовые выплаты, которые УПЦ МП осуществляет для содержания своего духовенства. В свою очередь, священнослужитель публично извинился перед руководством УПЦ МП и опубликовал указ митрополита Мелетия о снятии с него запрета на служение.

Источник: ZAXID.NET.

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