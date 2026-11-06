В Княжичах под Киевом неизвестные отравили собак и кошек

В селе Княжичи неизвестные отравили собак и кошек. Среди погибших животных были и домашние. В полицию обратилась местная жительница.

На место прибыли следственно-оперативная группа и полицейский офицер общины. Правоохранители опросили возможных участников происшествия и свидетелей.

Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства отравления и лиц, причастных к гибели животных.

Источник: полиция Киевской области

Ранее в Ирпене возле одного из супермаркетов обнаружили привязанную собаку, рядом с которой оставили записку и документы. В записке говорилось, что животное принадлежало погибшему военнослужащему.

Самая маленькая пограничница Лола уже добилась первого результата.

В Одессе военные ТЦК задействовали собаку и инициировали уголовное дело.

Читай нас в