W Kniażyczach pod Kijowem nieznani sprawcy otruili psy i koty
W wsi Kniażycze nieznani sprawcy otruły psy i koty. Wśród zabitych zwierząt znalazły się również zwierzęta domowe. Do policji zgłosiła się mieszkanka wsi.
Na miejsce przybyła grupa śledczo-operacyjna oraz funkcjonariusz policji gminnej. Funkcjonariusze przesłuchali potencjalnych uczestników zdarzenia oraz świadków.
Policja prowadzi dochodzenie, ustala okoliczności zatrucia oraz tożsamość osób zamieszanych w śmierć zwierząt.
Źródło: policja obwodu kijowskiego
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