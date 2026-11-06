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W Kniażyczach pod Kijowem nieznani sprawcy otruili psy i koty

UA NEWS 06 listopada 2026 17:42
W Kniażyczach pod Kijowem nieznani sprawcy otruili psy i koty

W wsi Kniażycze nieznani sprawcy otruły psy i koty. Wśród zabitych zwierząt znalazły się również zwierzęta domowe. Do policji zgłosiła się mieszkanka wsi.

Na miejsce przybyła grupa śledczo-operacyjna oraz funkcjonariusz policji gminnej. Funkcjonariusze przesłuchali potencjalnych uczestników zdarzenia oraz świadków.

Policja prowadzi dochodzenie, ustala okoliczności zatrucia oraz tożsamość osób zamieszanych w śmierć zwierząt.

Źródło: policja obwodu kijowskiego

Wcześniej w Irpieniu, w pobliżu jednego z supermarketów, znaleziono uwiązanego psa, obok którego pozostawiono notatkę i dokumenty. W notatce napisano, że zwierzę należało do zmarłego żołnierza.

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