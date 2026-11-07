Film: Nadija Sawczenko opowiedziała, co pomaga jej czerpać radość w czasie wojny

Była posłanka do parlamentu, a obecnie major Sił Zbrojnych Ukrainy i zastępczyni dowódcy batalionu ds. działań bojowych podzieliła się przemyśleniami na temat drobnych radości w codzienności wojennej. Sawczenko podkreśliła, że nawet w trudnych okolicznościach życie toczy się dalej, a świat wciąż istnieje.

Według Sawczenko na wojnie rzeczy typowe dla życia w czasie pokoju nabierają zupełnie innego znaczenia.

„Kiedy był ostrzał, a teraz panuje cisza, to taka różnica, a gdzieś tam śpiewają ptaki. Myślisz sobie: »O, świat wciąż żyje«” – powiedziała Sawczenko.

Radością, jak twierdzi, może być nawet możliwość pomocy koledze, rozmowa z kimś, z kim jest o czym pogadać, albo dostrzeżenie otaczającego piękna. Można cieszyć się pięknym krajobrazem, nawet jeśli znajduje się on tuż za spalonym domem.

Nadija Sawczenko narysowała paralelę z pobytem w więzieniu, gdzie człowiek przez długi czas jest pozbawiony możliwości widzenia świata za oknem. Nawet w takich warunkach szuka ona drobnych chwil, których można się uchwycić: wspomnień o bliskich, miłych wydarzeń, wszelkich zmian w otoczeniu.

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Żołnierka podkreśliła, że ważne jest nie tylko wspominanie dawnego życia, ale także stopniowe odkrywanie tego, jakie jest teraz.

„Zapominasz, jak żyłeś wcześniej, i zaczynasz zdawać sobie sprawę, że to też jest życie. Im bardziej jesteś aktywny w tym życiu, tym bardziej cię ono interesuje. Mniej czasu spędzasz w depresji” – powiedziała Sawczenko w wywiadzie udzielonym Natalii Właszenko.

Wcześniej Nadija Sawczenko skomentowała informacje dotyczące swojej drugiej niewoli.

Wcześniej Sawczenko złożyła na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczenie dotyczące Bezuhła.

Nadija Sawczenko pokazała również, jak wygląda jej życie poza polityką.

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