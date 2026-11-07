Бывшая народная депутатка, а ныне майор ВСУ и заместитель командира батальона по боевой работе поделилась своими мыслями о маленьких радостях в военной повседневности. Савченко подчеркнула, что даже в сложных обстоятельствах жизнь продолжается, а мир всё ещё жив.

По словам Савченко, на войне привычные для мирной жизни вещи приобретают совершенно иное значение.

«Когда был обстрел, а сейчас тишина, это такой контраст, и где-то там поют птички. Ты думаешь: «О, мир ещё жив», – поделилась Савченко.

Радостью, по её словам, может быть даже возможность помочь сослуживцу, пообщаться с человеком, с которым есть о чём поговорить, или заметить красоту вокруг. Можно радоваться красивому пейзажу, даже если он — прямо за сожжённым домом.

Надежда Савченко провела параллель с пребыванием в тюрьме, где человек долгое время лишен возможности видеть мир за окном. Даже в таких условиях она ищет маленькие моменты, за которые можно ухватиться: воспоминания о близких, приятные события, любые изменения вокруг.

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Военная подчеркнула, что важно не только вспоминать прежнюю жизнь, но и постепенно открывать для себя ту, которая есть сейчас.

«Ты забываешь, как жил раньше, и начинаешь осознавать, что здесь тоже жизнь. И чем активнее ты в этой жизни, тем интереснее она тебе становится. Ты меньше пребываешь в депрессии», — сказала Савченко в интервью Наталье Влащенко.

Ранее Надежда Савченко прокомментировала информацию о своём втором плену.

До этого Савченко написала заявление на Безуглу в СБУ.

Также Надежда Савченко показала, как живёт вне политики.

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