«После войны мы с Зеленским напьемся до потери сознания на вершине Альп», — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как он хотел бы отпраздновать окончание войны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Поднимся на вершину Швейцарских Альп и напьемся с Зеленским до потери сознания — таков наш план», — пошутил Рютте.

По его словам, во время личных бесед они с Зеленским обсуждают жизнь после войны и мечтают о времени, когда можно будет отдохнуть без охраны и дронов над головой.

«Сядем на вершине горы, а я возьму красное вино. Звучит замечательно!» — добавил генсек НАТО.

Источник: ток-шоу с участием Марка Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война России против Украины, скорее всего, завершится заключением мирного соглашения, которое потребует компромиссов. По его мнению, полная победа одной из сторон маловероятна.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Эстонию заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время не фиксирует непосредственной угрозы вооруженного вторжения РФ на территорию стран-членов блока.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия по-прежнему представляет собой серьезную и долгосрочную угрозу для Европы. По его словам, страны Альянса не должны недооценивать эти риски.

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