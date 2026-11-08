Блогер Беспалов назвал имена финалисток 15-го сезона шоу «Холостяк» с Вячеславом Кравцовым

Украинский блогер Богдан Беспалов назвал имена участниц, которые, по его информации, дойдут до финала 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» в 2026 году. Он также рассказал, кто якобы станет победительницей проекта с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

По словам Беспалова, в финале окажутся 32-летняя маркетолог Татьяна Бевз и 35-летняя психолог Любовь Конате. Именно последняя, как утверждает блогер, в конечном итоге одержит победу.

«Любочка у нас в финале вместе с Таней Бевз, которая не выиграет проект. Она будет постоянно устраивать драмы, потому что она настоящая drama queen. А самое печальное и одновременно самое смешное в этой истории то, что впереди нас ждут её истерики, слёзы и скандалы. Все потому, что она по-настоящему влюбилась в Кравцова, а он просто смеялся над всей этой ситуацией», — заявил Беспалов.

В то же время блогер опроверг слухи о том, что баскетболист Вячеслав Кравцов якобы не выбрал ни одну из финалисток.

Беспалов также высказал предположение, что Любовь Конате могла прийти на проект по предварительной договоренности непосредственно с Вячеславом Кравцовым. По его словам, речь идет не о договоренности с телеканалом, а о личных отношениях между участницей и главным героем, которые якобы знакомы уже давно.

«Не с телеканалом, а именно с ним, поскольку они давно хорошо знакомы. Он понимал, что нужно выбрать победительницу, с которой можно будет засветиться в медиапространстве. В итоге каждый из них получит своё. Он — определённую медийность, ведь именно ради этого и пошёл на проект. Ну и, конечно, Любочка тоже получит свою выгоду: ей сейчас необходимо выстраивать собственную медиастратегию, чем она успешно занимается, постепенно подогревая интерес аудитории».

Таким образом, по версии блогера, победительницей 15-го сезона «Холостяка» станет Любовь Конате, а Татьяна Бевз покинет шоу без победы. В то же время эта информация пока что является предположениями Богдана Беспалова, а не официально подтвержденными результатами проекта.

Ранее главный герой 15-го сезона шоу «Холостяк», баскетболист Вячеслав Кравцов, публично поддержал бывшую участницу проекта Анну Мишак после появления в сети информации о её прошлом. Блогер Богдан Беспалов выяснил, что 32-летняя женщина ранее создавала контент для взрослых.

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