Надежда Савченко объяснила, почему не хочет создавать семью

Бывшая народная депутатка и майор ВСУ Надежда Савченко заявила, что никогда не мечтала о муже, детях или традиционной семье. По её словам, она не испытывает потребности строить жизнь по такому сценарию.

Об этом Савченко рассказала в интервью Наталье Влащенко. Она отметила, что самыми близкими людьми для нее являются мама, сестра и друзья, с которыми она чувствует тепло и поддержку.

Свою старость Савченко представляет без мужа, детей и внуков. Зато хочет путешествовать, заниматься творчеством, музыкой и танцами, на которые раньше не хватало времени.

Она также подчеркнула, что не боится одиночества и ценит личное пространство и свободу самостоятельно решать, как жить. В то же время Савченко не исключает отношений, если они будут приносить радость обоим.

Среди главных жизненных ценностей она назвала борьбу с несправедливостью, природу, свободу и возможность создавать что-то своими руками.

Источник: интервью Надежды Савченко Наталье Влащенко.

Бывшая народная депутатка, а ныне майор ВСУ и заместитель командира батальона по боевой работе поделилась мыслями о маленьких радостях среди военных будней. Савченко подчеркнула, что даже в сложных обстоятельствах жизнь продолжается, а мир всё ещё жив.

Ранее Надежда Савченко прокомментировала информацию о своём втором пленении.

До этого Савченко написала заявление на Безуглого в СБУ.

Также Надежда Савченко показала, как она живёт вне политики.

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