Nadija Sawczenko wyjaśniła, dlaczego nie chce założyć rodziny

Była posłanka do parlamentu i major Sił Zbrojnych Ukrainy Nadija Sawczenko oświadczyła, że nigdy nie marzyła o mężu, dzieciach ani tradycyjnej rodzinie. Jak twierdzi, nie odczuwa potrzeby budowania życia według takiego scenariusza.

Savchenko opowiedziała o tym w wywiadzie udzielonym Natalii Właszenko. Zaznaczyła, że najbliższymi jej osobami są mama, siostra i przyjaciele, u których odczuwa ciepło i wsparcie.

Sawczenko wyobraża sobie swoją starość bez męża, dzieci i wnuków. Zamiast tego chce podróżować, zajmować się twórczością, muzyką i tańcem, na które wcześniej nie miała czasu.

Podkreśliła również, że nie boi się samotności i ceni sobie przestrzeń osobistą oraz swobodę samodzielnego decydowania o tym, jak chce żyć. Jednocześnie Sawczenko nie wyklucza związku, o ile będzie on źródłem radości dla obojga.

Wśród głównych wartości życiowych wymieniła walkę z niesprawiedliwością, przyrodę, wolność oraz możliwość tworzenia czegoś własnymi rękami.

Źródło: wywiad Natalii Właszenko z Nadią Sawczenko.

Była posłanka, a obecnie major Sił Zbrojnych Ukrainy i zastępczyni dowódcy batalionu ds. działań bojowych podzieliła się przemyśleniami na temat małych radości w codzienności wojennej. Sawczenko podkreśliła, że nawet w trudnych okolicznościach życie toczy się dalej, a świat wciąż istnieje.

Wcześniej Nadiia Sawczenko skomentowała informacje dotyczące swojego drugiego uwięzienia.

Wcześniej Sawczenko złożyła na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczenie dotyczące Bezuły.

Nadija Sawczenko pokazała również, jak wygląda jej życie poza polityką.

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