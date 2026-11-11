Ministerstwo Transformacji Cyfrowej przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia ukraińskiego zbioru danych.

Będzie on wykorzystywany do szkolenia i testowania dużych modeli językowych sztucznej inteligencji z uwzględnieniem języka ukraińskiego, kultury i historii.

W bazie planuje się umieścić teksty, dzieła literackie, badania naukowe, dokumenty i materiały archiwalne. Mogą je udostępniać organy państwowe, biblioteki, archiwa, instytucje naukowe i placówki edukacyjne.

Dostęp do korpusu będzie bezpłatny dla programistów z potwierdzonym doświadczeniem w pracy z modelami językowymi – wyłącznie w celu szkolenia i testowania sztucznej inteligencji. Jednocześnie dostęp ten nie będzie udzielany firmom z kapitałem rosyjskim, osobom objętym sankcjami oraz organizacjom działającym w Rosji lub na Białorusi.

Po wejściu uchwały w życie Ministerstwo Cyfryzacji ma stworzyć zbiór danych w ciągu trzech miesięcy.

Źródło: posłanka Smaglyuk

Naukowcy z Uniwersytetu im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE) przy pomocy sztucznej inteligencji odtworzyli historyczny wygląd Wielkiej Niziny Węgierskiej sprzed przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę regulacji rzek i osuszania bagien. Do stworzenia rekonstrukcji naukowcy wykorzystali historyczne mapy, współczesne zdjęcia, zdjęcia z dronów oraz inne materiały badawcze.

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