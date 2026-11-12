Skazano mężczyznę, który przewoził żołnierza TCC na masce samochodu

Sąd w Chmielnickim skazał 57-letniego kierowcę na 7 lat pozbawienia wolności za to, że w kwietniu 2026 roku w Wolochisku spowodował ciężkie obrażenia ciała żołnierzowi TCC i SP.

„Próbując uniknąć dalszej kontroli z powodu naruszenia przepisów dotyczących ewidencji wojskowej, kierowca ruszył, mimo że przed samochodem stał żołnierz, i przewiózł go na masce przez około 150 metrów” – poinformowała służba prasowa Biura Prokuratora Generalnego. W wyniku upadku poszkodowany doznał poważnych urazów głowy i przeszedł kilka skomplikowanych operacji.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza z TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego oddziału TCK i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Czytaj nas na