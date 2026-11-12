Приговорен мужчина, который перевозил военного ТЦК на капоте автомобиля

Хмельницкий суд приговорил 57-летнего водителя к 7 годам лишения свободы за то, что в апреле 2026 года в Волочиске он нанес тяжкие телесные повреждения военнослужащему ТЦК и СП.

«Пытаясь избежать дальнейшей проверки из-за нарушения правил воинского учета, водитель начал движение, хотя перед автомобилем стоял военнослужащий, и протащил его на капоте около 150 метров», — отметили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. В результате падения пострадавший получил тяжкие травмы головы и перенес несколько сложных операций.

Источник: Офис генерального прокурора.

Напомним, в Одессе водитель ранил военнослужащего ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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