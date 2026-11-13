Sąd ostatecznie utrzymał w mocy wyrok wydany wobec posłanki Marchenko, która wyrzucała pieniądze przez płot

Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego utrzymała w mocy wyrok wydany wobec posłanki z partii „Sługa Narodu” Ludmiły Marczenko, którą skazano na dwa lata pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej uzyskania nielegalnej korzyści. Jednocześnie jej asystentce złagodzono karę: zamiast kary pozbawienia wolności ma ona zapłacić grzywnę.

W swoim ostatnim słowie Marchenko prosiła sąd o uniewinnienie i oświadczyła, że nie przyznaje się do winy.

Orzeczenie wydała kolegia sędziowska w składzie: Mykoła Glotow, Ołeksandr Semennikow i Ihor Panaid. W ten sposób sąd apelacyjny utrzymał w mocy karę dla Marczenko, orzeczoną przez sąd pierwszej instancji.

Jej asystentce, Anastazji Kolesnik, sąd zamienił dwa lata pozbawienia wolności na grzywnę w wysokości 92,5 tys. hrywien.

Wcześniej WAKS uznał Marchenko i jej asystentkę za winne w sprawie dotyczącej przyjęcia łapówki za pomoc w uzyskaniu zezwolenia na wyjazd za granicę mężczyzn w wieku poborowym. W trakcie przekazywania środków posłanka próbowała pozbyć się pieniędzy, wyrzucając je przez ogrodzenie swojej posesji.

W swoim ostatnim słowie Marchenko prosiła sąd o uniewinnienie i nie przyznała się do winy. Natomiast Kolesnik przyznała się do winy, wyraziła szczerą skruchę i prosiła o danie jej szansy na poprawę.

Ponieważ izba apelacyjna utrzymała w mocy wyrok skazujący wobec Marczenko, wyrok ten stał się prawomocny. Zgodnie z przepisami prawnymi wyrok skazujący wobec posła, który stał się prawomocny, stanowi podstawę do przedterminowego pozbawienia go mandatu poselskiego. W związku z tym Marchenko straci mandat.

Stała się trzecią urzędującą posłanką, którą WAKS skazał na rzeczywistą karę pozbawienia wolności. Wcześniej wyroki otrzymali posłowie Anatolij Gunko, skazany na cztery lata pozbawienia wolności, oraz Ołeksandr Jurczeko – na dziewięć lat.

Informacja ta pochodzi z odniesienia do orzeczenia sądu.



Nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi: posłanka wyjaśniła, dlaczego przed przeszukaniem wyrzuciła pieniądze za płot

Przypomnijmy, że w partii „Sługa Narodu” poinformowano, co zamierzają zrobić z posłanką oskarżoną o przyjęcie łapówki.

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