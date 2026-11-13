Суд остаточно підтвердив вирок нардепці Марченко, яка викидала гроші через паркан

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці від партії «Слуга народу» Людмилі Марченко, яку засудили до двох років позбавлення волі у справі про отримання неправомірної вигоди. Водночас її помічниці пом’якшили покарання: замість ув’язнення вона має сплатити штраф.

Під час останнього слова Марченко просила суд виправдати її та заявила, що не визнає своєї вини.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Миколи Глотова, Олександра Семенникова та Ігоря Панаіда. Таким чином, апеляція підтвердила покарання для Марченко, призначене судом першої інстанції.

Її помічниці Анастасії Колеснік суд замінив два роки позбавлення волі на штраф у розмірі 92,5 тис. грн.

Раніше ВАКС визнав Марченко та її помічницю винними у справі про отримання хабаря за сприяння в отриманні дозволу на виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Під час передачі коштів депутатка намагалася позбутися грошей, викинувши їх через паркан власного домоволодіння.

Під час останнього слова Марченко просила суд її виправдати та не визнала своєї вини. Натомість Колеснік визнала провину, заявила про щире каяття та просила дати їй шанс на виправлення.

Оскільки апеляційна палата залишила обвинувальний вирок щодо Марченко в силі, він набрав законної сили. Відповідно до законодавства, обвинувальний вирок щодо народного депутата, який набрав законної сили, є підставою для дострокового припинення його депутатських повноважень. Отже, Марченко втратить мандат.

Вона стала третім чинним народним депутатом, якого ВАКС засудив до реального терміну ув’язнення. Раніше вироки отримали народні депутати Анатолій Гунько, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі, та Олександр Юрченко – до дев’яти років.

Про це повідомляється з посиланням на рішення суду.



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