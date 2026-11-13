法院最终维持了对议员马尔琴科的判决，她曾将钱扔过围栏

最高反腐败法院上诉庭维持了对“人民公仆”党议员柳德米拉·马尔琴科的判决不变，她在涉及收受不正当利益的案件中被判处两年有期徒刑。 与此同时，其助手的刑罚被减轻：她无需入狱，只需缴纳罚金。

在最后陈述中，马尔琴科请求法院宣告其无罪，并表示不承认自己的罪行。

该裁决由尼古拉·格洛托夫、亚历山大·塞梅尼科夫和伊戈尔·帕纳伊德组成的合议庭作出。由此，上诉法院维持了一审法院对马尔琴科作出的判决。

对于其助手阿纳斯塔西娅·科列斯尼克，法院将其两年有期徒刑改判为9.25万格里夫纳的罚款。

此前，最高反腐败法院认定马尔琴科及其助手在“协助征兵年龄男性获得出国许可并收受贿赂”一案中罪名成立。 在收受贿赂时，这位女议员曾试图将钱扔出自家院墙外以销毁证据。

在最后陈述中，马尔琴科请求法庭宣告其无罪，并拒不承认罪行。而科列斯尼克则承认了罪行，表示真诚悔过，并请求给予她改过自新的机会。

由于上诉庭维持了对马尔琴科的有罪判决，该判决已具有法律效力。 根据法律规定，针对人民代表作出的、已具有法律效力的有罪判决，是提前终止其代表职权的依据。因此，马尔琴科将失去议员席位。

她是第三位被最高反腐败法院判处实际监禁刑期的现任议员。此前，议员阿纳托利·贡科被判处四年有期徒刑，亚历山大·尤尔琴科被判处九年有期徒刑。

据报道，此消息援引了法院的判决书。



当时根本不知道自己在做什么：女议员解释了为何在搜查前将钱扔过围栏

回顾此前，“人民公仆”党曾表示将如何处理这名受贿的女议员。

关注我们在