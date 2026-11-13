Суд окончательно подтвердил приговор народной депутатке Марченко, которая выбрасывала деньги через забор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор народному депутату от партии «Слуга народа» Людмиле Марченко, которую приговорили к двум годам лишения свободы по делу о получении неправомерной выгоды. В то же время наказание её помощнице смягчили: вместо тюремного заключения она должна уплатить штраф.

В ходе последнего слова Марченко просила суд оправдать её и заявила, что не признаёт своей вины.

Решение приняла коллегия судей в составе Николая Глотова, Александра Семенникова и Игоря Панаида. Таким образом, апелляционный суд подтвердил наказание для Марченко, назначенное судом первой инстанции.

Ее помощнице Анастасии Колесник суд заменил два года лишения свободы на штраф в размере 92,5 тыс. грн.

Ранее ВАКС признал Марченко и ее помощницу виновными по делу о получении взятки за содействие в получении разрешения на выезд мужчин призывного возраста за границу. Во время передачи средств депутатка пыталась избавиться от денег, выбросив их через забор собственного домовладения.

В ходе последнего слова Марченко просила суд оправдать её и не признала свою вину. В свою очередь Колесник признала вину, заявила об искреннем раскаянии и просила дать ей шанс на исправление.

Поскольку апелляционная палата оставила обвинительный приговор в отношении Марченко в силе, он вступил в законную силу. В соответствии с законодательством обвинительный приговор в отношении народного депутата, вступивший в законную силу, является основанием для досрочного прекращения его депутатских полномочий. Таким образом, Марченко лишится мандата.

Она стала третьим действующим народным депутатом, которого ВАКС приговорил к реальному сроку лишения свободы. Ранее приговоры получили народные депутаты Анатолий Гунько, которого приговорили к четырем годам лишения свободы, и Александр Юрченко — к девяти годам.

Об этом сообщается со ссылкой на решение суда.



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