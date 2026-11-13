W obwodzie chmielnickim dwóch sabotażystów skazano na 15 lat pozbawienia wolności

Sąd rejonowy w Dunajewcach uznał za winnych dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 29 i 30 lat, którzy na zlecenie rosyjskich służb specjalnych wysadzili tory kolejowe.

Każdy z nich został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

W grudniu 2024 roku mężczyźni podłożyli ładunki wybuchowe na odcinku między stacjami Jarmolince a Dunajewce, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. Maszynista zdążył zatrzymać pociąg, dzięki czemu nikt nie ucierpiał.

Według ustaleń śledztwa sabotażyści działali na zlecenie przedstawiciela FSB, z którym nawiązali kontakt za pośrednictwem Telegrama. Zainstalowali również kamerę monitorującą, aby śledzić ruch na torach.

Wybuch uszkodził szynę i dwie podkłady. Na naprawę „Ukrzaliznyca” wydała prawie 91 tysięcy hrywien. Skazani muszą zwrócić tę kwotę.

Wyrok można jeszcze zaskarżyć do sądu apelacyjnego.

Źródło: wyrok sądu

SBU zdemaskowała agenta Rosji, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego ukierunkowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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