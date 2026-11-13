赫梅利尼茨基州两名破坏分子被判处15年有期徒刑

杜纳耶夫采区法院裁定两名年龄分别为29岁和30岁的当地居民有罪，他们受俄罗斯特工机构指使，炸毁了铁路轨道。

两人均被判处15年有期徒刑，并没收财产。

2024年12月，当一列货运列车行驶在亚尔莫林采站与杜纳耶夫采站之间的路段时，这两名男子在该路段放置了爆炸物。机车司机及时将列车停下，因此无人受伤。

据调查显示，这些破坏分子是受一名FSB代表的指使行事的，他们是通过Telegram结识该代表的。他们还安装了监控摄像头，用于追踪铁路上的列车运行情况。

爆炸导致一根钢轨和两根枕木受损。乌克兰铁路公司为此花费了近9.1万格里夫纳用于修复。这笔费用将由被判刑者承担。

该判决仍可向上诉法院提出上诉。

来源：法院判决书

乌克兰安全局（SBU）揭露了一名俄罗斯间谍，该间谍曾炸毁了第聂伯市议会一名官员的汽车。

此前，乌克兰安全局反间谍部门在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员是一名物流公司的司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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