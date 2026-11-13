В Хмельницкой области двух диверсантов приговорили к 15 годам лишения свободы

Дунаевецкий районный суд признал виновными двух местных жителей в возрасте 29 и 30 лет, которые по заказу российских спецслужб взорвали железнодорожный путь.

Каждый из них получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В декабре 2024 года мужчины заложили взрывчатку на участке между станциями Ярмолинцы и Дунаевцы, когда по нему двигался грузовой поезд. Машинист успел остановить поезд, поэтому никто не пострадал.

По данным следствия, диверсанты действовали по заданию представителя ФСБ, с которым познакомились через Telegram. Они также установили камеру наблюдения, чтобы отслеживать движение по железной дороге.

Взрыв повредил рельс и две шпалы. На ремонт «Укрзализныця» потратила почти 91 тысячу гривен. Эту сумму осужденные должны возместить.

Приговор ещё можно обжаловать в апелляционном суде.

Источник: приговор суда

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал местонахождение ремонтных баз Сил обороны.

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