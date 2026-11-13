На Хмельниччині двох диверсантів засудили до 15 років ув’язнення

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Дунаєвецький районний суд визнав винними двох місцевих жителів віком 29 та 30 років, які на замовлення російських спецслужб підірвали залізничну колію.

Кожен отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У грудні 2024 року чоловіки заклали вибухівку на перегоні між станціями Ярмолинці та Дунаївці, коли ним рухався вантажний потяг. Машиніст встиг зупинити потяг, тому ніхто не постраждав.

За даними слідства, диверсанти діяли за завданням представника ФСБ, з яким познайомилися через Telegram. Вони також встановили камеру спостереження, щоб відстежувати рух залізницею.

Вибух пошкодив рейку та дві шпали. На ремонт «Укрзалізниця» витратила майже 91 тисячу гривень. Цю суму засуджені мають відшкодувати.

Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Джерело: вирок суду

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