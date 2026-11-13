W Policji Narodowej przeprowadzony zostanie szeroko zakrojony audyt finansowy obejmujący okres od 2022 roku

Państwowa Służba Audytowa Ukrainy rozpoczyna audyt finansowy Policji Narodowej. Kontrola obejmie również 36 jednostek terytorialnych i zarządów tej służby. Audyt będzie dotyczył działalności finansowej od 2022 roku.

„Państwowa Służba Audytowa Ukrainy rozpocznie w listopadzie planowy państwowy audyt finansowy Policji Narodowej Ukrainy za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Audytorzy przeanalizują realizację przez tę służbę dwóch kluczowych programów budżetowych, które zapewniają funkcjonowanie kierownictwa Policji Narodowej, jej jednostek i instytucji” – czytamy w komunikacie.

Ponadto kontrole zostaną przeprowadzone w 36 organach terytorialnych i zarządach Policji Narodowej.

W trakcie audytu sprawdzana będzie zgodność z prawem i skuteczność zarządzania środkami budżetowymi, ich przeznaczenie zgodnie z założeniami, kompletność i rzetelność sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymogami aktów normatywnych, a także ryzyko związane z działalnością finansowo-gospodarczą.

Działania kontrolne planuje się zakończyć w pierwszym kwartale 2027 roku. Wyniki audytu i kontroli zostaną przekazane do rozpatrzenia Radzie Ministrów Ukrainy oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Poinformowała o tym Państwowa Służba Audytowa Ukrainy (DASU).

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