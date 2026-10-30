СБУ та Нацполіція викрили сім схем ухилення від мобілізації

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокувала сім нових схем ухилення від мобілізації та військової служби. У різних регіонах країни затримали 11 організаторів оборудок. За свої послуги фігуранти вимагали тисячі доларів, пропонуючи оформлення фіктивної інвалідності, незаконний виїзд за кордон і підроблене зарахування до навчальних закладів.

У Київській області правоохоронці викрили керівника районної лікарні та двох його спільників — підприємця і колишнього члена МСЕК.

За 10 тисяч доларів США вони обіцяли військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність. Для цього фігуранти підробляли документи про нібито перебування клієнтів на стаціонарному лікуванні через тяжкі захворювання.

У Вінницькій області правоохоронці ліквідували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до сусідньої країни. Вартість такої «послуги» становила 13 тисяч доларів з однієї людини.

За даними слідства, оборудку організували місцевий мешканець і громадянин Молдови, який працював водієм міжнародних рейсів.

Правоохоронці задокументували, як один з учасників схеми спочатку доправив десятьох чоловіків до місця збору на Вінниччині. Згодом інший фігурант сховав їх серед палетів із товаром, опломбував вантажний відсік автомобіля та вирушив у напрямку державного кордону.

Співробітники СБУ затримали організаторів під час спроби вивезти клієнтів за межі України.

У Дніпропетровській області викрили секретарку факультету фахового коледжу, яка за хабарі організовувала фіктивне зарахування військовозобов’язаних на навчання.

За інформацією СБУ, за цією схемою жінка оформила 42 «студентів». Вони не відвідували занять, однак розраховували отримати відстрочку від призову.

Крім того, в обласному центрі затримали адвоката, який за 15 тисяч доларів США пропонував військовозобов’язаному оформити фіктивну групу інвалідності.

Для «вирішення питання» юрист обіцяв залучити знайомих посадовців експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — структури, яка замінила МСЕК.

На Одещині затримали лікаря функціональної діагностики приватного медичного центру та його спільника, які, за даними слідства, займалися оформленням фіктивної інвалідності.

Для реалізації схеми вони залучили знайомих медичних працівників. Ті підробляли історії хвороб, результати обстежень і документи про стаціонарне лікування.

У Рівненській області правоохоронці затримали начальника відділу районного ТЦК та ще двох посадовців місцевих військкоматів.

За хабарі вони знімали військовозобов’язаних із розшуку та допомагали їм ухилятися від проходження військової служби.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України — залежно від обставин і ролі кожного в оборудках:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

ч. 4 ст. 354 — підкуп працівника підприємства, установи чи організації;

ч. 2 ст. 358 — підроблення документів;

ч. 3 ст. 368 — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

чч. 2, 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

За інкримінованими злочинами фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за участі Державної прикордонної служби України та під процесуальним керівництвом Нікопольської окружної прокуратури, Київської, Вінницької, Одеської, Рівненської й Луганської обласних прокуратур, а також Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Про це повідомили у СБУ.

Нагадаємо, тимчасово виконувачу обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області повідомили про підозру у несанкціонованій зміні даних у реєстрі «Оберіг». За версією слідства, посадовець штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану.

Нагадаємо, багатодітні батьки в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, однак це не гарантується автоматично.

А голова Національної поліції заявив, що участь правоохоронців у мобілізаційних заходах не є їхнім прямим обов’язком і має негативні наслідки. За його словами, така практика впливає на сприйняття поліції в суспільстві.

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