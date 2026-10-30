乌克兰安全局与国家警察局联合破获了七起逃避动员和兵役的新骗局。 在全国各地共抓获11名此类欺诈活动的组织者。涉案人员以提供虚假残疾认定、非法出境及伪造入学证明等服务为由，索要数千美元报酬。

在基辅州，执法部门查获了一名区医院院长及其两名同伙——一名商人和一名前医疗社会专家委员会成员。

他们承诺以1万美元的价格为服兵役义务者办理虚假伤残证明。为此，涉案人员伪造了客户因重病接受住院治疗的文件。

在文尼察州，执法部门破获了一起将服兵役义务人员非法偷运至邻国的犯罪网络。此类“服务”的费用为每人1.3万美元。

据调查显示，该交易由一名当地居民和一名担任国际长途司机的摩尔多瓦公民组织实施。

执法部门记录到，该团伙的一名成员首先将十名男子送至文尼察州的集合点。 随后，另一名涉案人员将他们藏在装有货物的托盘中，封好卡车的货舱，并朝国家边境方向驶去。

乌克兰安全局（SBU）人员在这些组织者试图将“客户”运出乌克兰时将其抓获。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一名职业学院系秘书因收受贿赂，为应征入伍人员安排虚假入学登记而被查获。

据乌克兰安全局消息，该女子通过这一手段为42名“学生”办理了入学手续。这些人并未参加课程，但指望借此获得延期服役的待遇。

此外，在该州首府，一名律师因以1.5万美元的价格向一名应征入伍者提供办理虚假伤残等级的服务而被拘留。

为“解决问题”，该律师承诺动用其在“个人日常功能评估专家组”（该机构已取代原医疗社会专家委员会）中的熟人官员。

在敖德萨州，一名私立医疗中心的功能诊断医生及其同伙被拘留，据调查显示，两人涉嫌办理虚假残疾证明。

为实施该骗局，他们拉拢了熟识的医务人员。这些人员伪造了病历、检查结果及住院治疗证明。

在罗夫诺州，执法部门拘留了一名区征兵中心（ТЦК）部门负责人以及另外两名当地征兵办公室的官员。

他们收受贿赂，将应征入伍人员从通缉名单中移除，并协助其逃避服兵役。

目前，涉案人员已被依据《乌克兰刑法典》的多项条款告知涉嫌犯罪——具体指控将根据案情及各人在交易中的具体角色而定：

第114-1条第1款 ——在特殊时期妨碍乌克兰武装部队及其他军事部队的合法活动；

第332条第3款——非法将人员偷渡越过乌克兰国家边境；

第354条第4款——贿赂企业 、机构或组织的工作人员；

第358条第2款——伪造文件；

第368条第3款 ——公职人员接受提议、承诺或获取不正当利益；

第369-2条第2、3款——滥用职权。

根据被指控的罪行，涉案人员可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。

此次综合行动由乌克兰国家边防局参与，并在尼科波尔地区检察院的程序指导下进行， 基辅、文尼察、敖德萨、罗夫诺和卢甘斯克各州检察院，以及罗夫诺西部地区国防专项检察院共同参与，并在其程序指导下开展。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

需要指出的是，第聂伯罗彼得罗夫斯克州某区级征兵与社会支持中心的一名代理负责人，因涉嫌在“奥贝里格”登记册中擅自篡改数据而被通报涉嫌犯罪。 据调查称，该官员人为虚增了动员计划的执行指标。

需要指出的是，乌克兰的多子女父母有权推迟动员，但这并非自动获得的保障。

而国家警察局局长则表示，执法人员参与动员行动并非其直接职责，且会产生负面影响。据他称，此类做法会影响社会对警察的看法。

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