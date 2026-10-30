СБУ и Нацполиция раскрыли семь схем уклонения от мобилизации

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекла семь новых схем уклонения от мобилизации и военной службы. В разных регионах страны задержали 11 организаторов махинаций. За свои услуги фигуранты вымогали тысячи долларов, предлагая оформление фиктивной инвалидности, незаконный выезд за границу и поддельное зачисление в учебные заведения.

В Киевской области правоохранители разоблачили руководителя районной больницы и двух его сообщников — предпринимателя и бывшего члена МСЭК.

За 10 тысяч долларов США они обещали военнообязанным оформить фиктивную инвалидность. Для этого фигуранты подделывали документы о якобы пребывании клиентов на стационарном лечении в связи с тяжкими заболеваниями.

В Винницкой области правоохранители ликвидировали схему незаконной переправки военнообязанных в соседнюю страну. Стоимость такой «услуги» составляла 13 тысяч долларов с одного человека.

По данным следствия, аферу организовали местный житель и гражданин Молдовы, который работал водителем международных рейсов.

Правоохранители зафиксировали, как один из участников схемы сначала доставил десять мужчин к месту сбора в Винницкой области. Впоследствии другой фигурант спрятал их среди поддонов с товаром, опломбировал грузовой отсек автомобиля и направился в сторону государственной границы.

Сотрудники СБУ задержали организаторов при попытке вывезти клиентов за пределы Украины.

В Днепропетровской области разоблачили секретаршу факультета профессионального колледжа, которая за взятки организовывала фиктивный зачет военнообязанных на обучение.

По информации СБУ, по этой схеме женщина оформила 42 «студента». Они не посещали занятия, однако рассчитывали получить отсрочку от призыва.

Кроме того, в областном центре задержали адвоката, который за 15 тысяч долларов США предлагал военнообязанному оформить фиктивную группу инвалидности.

Для «решения вопроса» юрист обещал привлечь знакомых чиновников из экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека — структуры, заменившей МСЭК.

В Одесской области задержали врача функциональной диагностики частного медицинского центра и его сообщника, которые, по данным следствия, занимались оформлением фиктивной инвалидности.

Для реализации схемы они привлекли знакомых медицинских работников. Те подделывали истории болезни, результаты обследований и документы о стационарном лечении.

В Ровенской области правоохранители задержали начальника отдела районного ТЦК и ещё двух должностных лиц местных военкоматов.

За взятки они снимали военнообязанных с розыска и помогали им уклоняться от прохождения военной службы.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — в зависимости от обстоятельств и роли каждого в махинациях:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период;

ч. 3 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

ч. 4 ст. 354 — подкуп работника предприятия, учреждения или организации;

ч. 2 ст. 358 — подделка документов;

ч. 3 ст. 368 — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

чч. 2, 3 ст. 369-2 — злоупотребление влиянием.

По инкриминируемым преступлениям фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при участии Государственной пограничной службы Украины и под процессуальным руководством Никопольской окружной прокуратуры, Киевской, Винницкой, Одесской, Ровенской и Луганской областных прокуратур, а также Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Об этом сообщили в СБУ.

Напомним, временно исполняющему обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области сообщили о подозрении в несанкционированном изменении данных в реестре «Оберег». По версии следствия, чиновник искусственно завышал показатели выполнения мобилизационного плана.

Напомним, многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, однако это не гарантируется автоматически.

А глава Национальной полиции заявил, что участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях не является их прямой обязанностью и имеет негативные последствия. По его словам, такая практика влияет на восприятие полиции в обществе.

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