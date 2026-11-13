В Нацполиции проведут масштабный финансовый аудит за период с 2022 года

Государственная аудиторская служба Украины приступает к финансовому аудиту Национальной полиции. Проверка также охватит 36 территориальных органов и управлений правоохранительного ведомства. Аудит будет касаться финансовой деятельности с 2022 года.

«Государственная аудиторская служба Украины в ноябре начинает плановый государственный финансовый аудит Национальной полиции Украины за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. Аудиторы проанализируют выполнение правоохранительным органом двух ключевых бюджетных программ, обеспечивающих деятельность руководства Нацполиции, ее подразделений и учреждений», — говорится в сообщении.

Кроме того, ревизии будут проведены в 36 территориальных органах и управлениях Нацполиции.

В ходе аудита будут проверяться законность и эффективность управления бюджетными средствами, их целевое использование, полнота и достоверность финансовой отчетности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также риски в финансово-хозяйственной деятельности.

Контрольные мероприятия планируется завершить в первом квартале 2027 года. Результаты аудита и ревизий будут переданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Министерства внутренних дел.

Об этом сообщила ГАСУ.

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