Ukraińscy producenci przetestowali drony, które mają zastąpić model Mavic

Ministerstwo Obrony Ukrainy oraz klaster Brave1 przetestowały drony rozpoznawcze dziewięciu ukraińskich producentów. Sprawdzano ich odporność na działania przeciwradiowe, jakość transmisji wideo, przesył danych oraz czas lotu.

Producenci, których drony potwierdziły gotowość bojową, przystępują do zawierania umów z Ministerstwem Obrony w celu dostarczenia sprzętu dla wojska.

Ukraińska armia potrzebuje alternatywy dla modelu Mavic ze względu na rozszerzenie strefy walki oraz aktywne stosowanie środków walki radioelektronicznej.

Wśród głównych wymagań wobec nowych dronów znajdują się: odporność na środki walki radioelektronicznej oraz zdolność do działania bez GPS, zasięg sterowania oraz autonomia lotu wynosząca co najmniej 60 minut.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

Ministerstwo Obrony Ukrainy zatwierdziło szybki dron przechwytujący TAF Kolibri-i10 produkcji ukraińskiej firmy TAF Industries. Dron ten jest przeznaczony do niszczenia rosyjskich dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, w szczególności modeli „Molniya”, „Orlan” i „Zala”.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy wprowadziło do uzbrojenia i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy nowy bezzałogowy kompleks lotniczy FPV „Generał Czeresznia”.