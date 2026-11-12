Украинские производители протестировали дроны в качестве замены Mavic

Министерство обороны Украины и кластер Brave1 провели испытания разведывательных беспилотников девяти украинских производителей. Проверялись их устойчивость к РЭБ, качество видеосвязи, передача данных и продолжительность полёта.

Производители, чьи дроны подтвердили боеготовность, приступают к заключению контрактов с Минобороны на поставку техники военным.

Украинская армия нуждается в альтернативе Mavic из-за расширения зоны боевых действий и активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Среди основных требований к новым беспилотникам — устойчивость к РЭБ и работа без GPS, дальность управления и автономность полёта от 60 минут.

Источник: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины внесло в реестр высокоскоростной дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10 от украинской компании TAF Industries. Беспилотник предназначен для уничтожения российских разведывательных и ударных дронов, в частности «Молнии», «Орланов» и Zala.

Ранее Министерство обороны Украины внесло в вооружение и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские «Небокрай». Система предназначена для ремонта и обслуживания дронов.

Министерство обороны включило в реестр и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины новый беспилотный FPV-авиакомплекс «Генерал Черешня».