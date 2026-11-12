Українські виробники випробували дрони на заміну Mavic

Міністерство оборони України та кластер Brave1 протестували розвідувальні безпілотники дев’яти українських виробників. Перевіряли їхню стійкість до РЕБ, якість відеозв’язку, передачу даних і тривалість польоту.

Виробники, чиї дрони підтвердили бойову готовність, переходять до укладання контрактів із Міноборони для постачання техніки військовим.

Українська армія потребує альтернативи Mavic через розширення кілзони та активне застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Серед основних вимог до нових безпілотників — стійкість до РЕБ і робота без GPS, дальність керування та автономність польоту від 60 хвилин.

Джерело: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України кодифікувало високошвидкісний дрон-перехоплювач TAF Kolibri-i10 від української компанії TAF Industries. Безпілотник призначений для знищення російських розвідувальних та ударних дронів, зокрема «Молнії», «Орланів» і Zala.

Раніше Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) мобільні майстерні «Небокрай». Система призначена для ремонту й обслуговування дронів.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України новий безпілотний FPV-авіакомплекс «Генерал Черешня».