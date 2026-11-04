Штучний інтелект відтворив, який вигляд мала Тиса понад два століття тому

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Дослідники з Будапештського університету імені Лоранда Етвеша (ELTE) за допомогою штучного інтелекту відтворили історичний вигляд Великої Угорської низовини до масштабного регулювання річок та осушення боліт. Для створення реконструкцій науковці використали історичні карти, сучасні фотографії, знімки з дронів та інші дослідницькі матеріали.

Сьогодні зображення за допомогою штучного інтелекту можна створити за лічені хвилини. Однак швидкість генерації не гарантує наукової достовірності результату.

Саме тому співробітники ELTE вирішили не обмежуватися звичайними текстовими запитами, а надали ШІ значний обсяг наукових даних. Завдяки цьому вдалося отримати реконструкції з точною топографією місцевості.

Основою для створення зображень стали історичні карти. Водночас сучасні фотографії території та знімки з дронів допомогли відтворити її реальні природні особливості.

Додатковими джерелами інформації могли бути старі переліки рослинності, результати аналізу пилку, дослідження деревного вугілля та макрофосилій.

На думку фахівців, такий підхід дає змогу створювати достовірні, зрозумілі та інформативні візуалізації, які допомагають побачити взаємозв'язки, складні для сприйняття лише за текстами й таблицями.

Крім відтворення історичних ландшафтів, метод можна застосовувати для прогнозування наслідків відновлення водно-болотних угідь та змін природного середовища через посушливість.

Ще кілька століть тому річка Тиса мала зовсім інший вигляд. Вона була багата на вигини та бічні рукави, а прилеглі території регулярно потерпали від повеней. Через це Велика Угорська низовина була вкрита заплавами, болотами та іншими водно-болотними угіддями, які періодично затоплювала вода.

Однак у XIX столітті, за часів Габсбурзької монархії, виникла потреба залучити до господарського використання території площею 35–40 тисяч квадратних кілометрів, які періодично затоплювала Тиса.

Для цього почали осушувати заплави та випрямляти русло річки, щоб звільнити землі для сільського господарства. До XX століття більшість колишніх заплав уже перетворили на сільськогосподарські угіддя.

Масштабне регулювання річок суттєво змінило природний ландшафт регіону. Зокрема, довжина Тиси скоротилася з 1211 до 758 кілометрів, а річки Кереш разом із її рукавами — з 1041 до 462 кілометрів.

Унаслідок цих перетворень регулярні повені припинилися, а значна частина територій, які раніше були вкриті лісами, болотами та луками, зникла.

Якщо спочатку ліси займали 37% Великої Угорської низовини, то нині їхня частка становить менш ніж 1%. Площа заплавних лук і боліт також різко зменшилася — з 44% до 3–6%.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті університету.

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