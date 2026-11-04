人工智能还原了两个多世纪前蒂萨河的模样

布达佩斯洛兰·埃特韦什大学（ELTE）的研究人员借助人工智能，再现了大规模河流整治和沼泽排干工程实施前匈牙利大平原的历史风貌。 为了进行这些重建，科学家们利用了历史地图、现代照片、无人机航拍图像以及其他研究资料。

如今，借助人工智能，图像可在几分钟内生成。然而，生成速度并不能保证结果的科学可靠性。

正因如此，ELTE的研究人员决定不局限于常规的文本查询，而是向AI提供了大量科学数据。得益于此，他们成功获得了具有精确地形特征的重建图像。

历史地图成为生成图像的基础。与此同时，该地区的现代照片和无人机航拍图像则帮助再现了其真实的自然特征。

其他信息来源还包括旧时的植被名录、花粉分析结果，以及木炭和大型化石的研究成果。

专家认为，这种方法能够生成真实、直观且信息丰富的可视化成果，有助于揭示仅凭文本和图表难以理解的相互关联。

除了再现历史景观外，该方法还可用于预测湿地恢复的后果，以及干旱导致的自然环境变化。

就在几个世纪前，蒂萨河的面貌截然不同。它河道蜿蜒曲折，支流纵横，周边地区经常遭受洪水侵袭。 因此，大匈牙利平原曾遍布洪泛区、沼泽及其他湿地，这些区域会周期性地被水淹没。

然而在19世纪哈布斯堡王朝时期，人们需要将蒂萨河周期性淹没的3.5万至4万平方公里土地纳入经济开发范围。

为此，人们开始疏干洪泛区并疏浚河道，以开辟农业用地。到20世纪，大部分原有的洪泛区已被改造成农田。

大规模的河流整治工程极大地改变了该地区的自然景观。 具体而言，蒂萨河的长度从1211公里缩短至758公里，而克雷什河及其支流的长度则从1041公里缩短至462公里。

由于这些改造，定期发生的洪水已不复存在，而此前被森林、沼泽和草甸覆盖的大片区域也已消失。

如果最初森林占大匈牙利平原面积的37%，那么现在这一比例已降至不到1%。洪泛区草地和沼泽的面积也急剧减少——从44%降至3%至6%。

该大学官网的一则公告中提到了这一点。

此前，对古人类化石遗骸的分析帮助科学家还原了丹尼索瓦人的外貌，并确定了他们的栖息区域。

科学家们找到了在相距遥远的量子比特之间传输量子信息的方法。

中国科学家研制出100通道光子探测器——《南华早报》。

科学家称，由于添加了植物性奶精，咖啡的热量增加了40%。

关注我们在