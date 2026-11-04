Искусственный интеллект воссоздал, как выглядела Тиса более двух веков назад

Исследователи из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) с помощью искусственного интеллекта воссоздали исторический облик Большой Венгерской низменности до начала масштабного регулирования рек и осушения болот. Для создания реконструкций ученые использовали исторические карты, современные фотографии, снимки с дронов и другие исследовательские материалы.

Сегодня изображения с помощью искусственного интеллекта можно создать за считанные минуты. Однако скорость генерации не гарантирует научной достоверности результата.

Именно поэтому сотрудники ELTE решили не ограничиваться обычными текстовыми запросами, а предоставили ИИ значительный объем научных данных. Благодаря этому удалось получить реконструкции с точной топографией местности.

Основой для создания изображений послужили исторические карты. В то же время современные фотографии территории и снимки с дронов помогли воссоздать её реальные природные особенности.

Дополнительными источниками информации могли служить старые списки растительности, результаты анализа пыльцы, исследования древесного угля и макрофоссилий.

По мнению специалистов, такой подход позволяет создавать достоверные, понятные и информативные визуализации, которые помогают увидеть взаимосвязи, сложные для восприятия только по текстам и таблицам.

Помимо воссоздания исторических ландшафтов, этот метод можно применять для прогнозирования последствий восстановления водно-болотных угодий и изменений природной среды из-за засушливости.

Еще несколько веков назад река Тиса выглядела совсем иначе. Она была богата изгибами и боковыми рукавами, а прилегающие территории регулярно страдали от наводнений. Из-за этого Великая Венгерская низменность была покрыта поймами, болотами и другими водно-болотными угодьями, которые периодически затопляла вода.

Однако в XIX веке, во времена Габсбургской монархии, возникла необходимость привлечь к хозяйственному использованию территории площадью 35–40 тысяч квадратных километров, которые периодически затопляла Тиса.

Для этого начали осушать поймы и выпрямлять русло реки, чтобы освободить земли для сельского хозяйства. К XX веку большую часть бывших пойм уже превратили в сельскохозяйственные угодья.

Масштабное регулирование рек существенно изменило природный ландшафт региона. В частности, длина Тисы сократилась с 1211 до 758 километров, а реки Кереш вместе с её рукавами — с 1041 до 462 километров.

В результате этих преобразований регулярные наводнения прекратились, а значительная часть территорий, ранее покрытых лесами, болотами и лугами, исчезла.

Если изначально леса занимали 37 % Большой Венгерской низменности, то сейчас их доля составляет менее 1 %. Площадь пойменных лугов и болот также резко сократилась — с 44 % до 3–6 %.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте университета.

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