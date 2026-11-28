Telegram предупредил владельцев iPhone о риске кражи личных данных и учетных записей из-за уязвимостей в устаревших версиях операционной системы iOS.

В ночь на 28 ноября Telegram массово разослал пользователям iPhone сообщения с призывом обновить операционную систему.

«Ваша версия iOS устарела и содержит уязвимости в системе безопасности, которые ставят под угрозу ваши данные и учетные записи», — говорится в уведомлении мессенджера.

В то же время такое предупреждение получили не все пользователи Telegram.

Основатель платформы Павел Дуров также опубликовал скриншот сообщения и заявил о массовых взломах устройств Apple.

«Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные под угрозой. Чтобы вас взломали, может быть достаточно просто открыть сайт», — написал Дуров.

Пользователям iPhone рекомендуют не игнорировать уведомления и проверить наличие обновлений iOS, чтобы устранить возможные уязвимости системы безопасности.

Об этом 28 ноября написал основатель мессенджера Павел Дуров в соцсетях.

20 ноября 2026 года Telegram получил крупное обновление под номером 13.3. В мессенджере появилась отдельная лента новостей с персональными рекомендациями, возможность подключать сторонние ИИ-модели и переводить сообщения во время отправки. Также разработчики обновили профили, голосовой ввод и инструменты для работы с ботами и подарками.

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