25 ноября 2026 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала компании SpaceX Илона Маска разрешение на развертывание до одного миллиона спутников, которые будут выполнять функции орбитальных дата-центров. Проект под названием Starmind призван обеспечить растущий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

SpaceX — не единственная компания, которая планирует перенести серверы за пределы Земли. Свои проекты разрабатывают Blue Origin Джеффа Безоса, Google и стартап Starcloud.

Сторонники этой концепции обещают практически непрерывный доступ к солнечной энергии и сокращение расходов на электроэнергию. Однако размещение серверов в космосе создает новые проблемы — от сложности ремонта оборудования до риска столкновений с космическим мусором.

UA.News разобралось, как будут работать космические дата-центры, насколько экономически оправдано их размещение на орбите и чем это может угрожать спутниковой инфраструктуре.

Что известно о космических дата-центрах SpaceX и ее конкурентов

SpaceX подала заявку на создание сети орбитальных дата-центров еще 30 января 2026 года. В целом компания получила разрешение на развертывание до одного миллиона вычислительных спутников, которые планируется разместить на высоте от 500 до 1002 км, а для передачи информации между ними будет использоваться лазерная связь.

Илон Маск рассчитывает начать запуски уже в третьем квартале 2027 года. Согласно условиям разрешения FCC, к ноябрю 2035 года SpaceX должна вывести на орбиту не менее 100 тысяч спутников, к ноябрю 2038 года — 500 тысяч, а к ноябрю 2040 года — завершить развертывание всей группировки.

Параллельно с Маском собственную вычислительную инфраструктуру в космосе планирует создать Джефф Безос. В марте 2026 года его компания Blue Origin подала заявку в FCC на развертывание до 51 600 спутников в рамках проекта Sunrise.

Для Безоса это возможность не только выйти на рынок вычислительных мощностей, но и обеспечить стабильный спрос на запуски собственной тяжелой ракеты New Glenn.

Google также развивает проект Suncatcher, который предусматривает создание сети спутников с собственными процессорами TPU для искусственного интеллекта. Стартап Starcloud, в свою очередь, делает ставку на высокопроизводительные графические процессоры Nvidia и большие солнечные панели.

Зачем переносить дата-центры с Земли в космос

Главной причиной появления таких проектов стало стремительное развитие искусственного интеллекта. Технологическим компаниям приходится конкурировать уже не только за процессоры, но и за электроэнергию, земельные участки и доступ к воде для охлаждения серверов.

По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году может вырасти до 950 ТВт·ч — почти вдвое по сравнению с 2025 годом.

Генеральный директор Starcloud Филипп Джонстон в интервью McKinsey пояснил, что именно энергетическая инфраструктура становится главным препятствием для развития отрасли.

На правильно подобранной орбите солнечные панели могут получать свет практически непрерывно. Компаниям также не придется покупать земельные участки для серверных комплексов, строить для них наземные электростанции и подключаться к перегруженным электросетям.

Однако бесплатная солнечная энергия не означает бесплатных вычислений. Панели, процессоры, системы охлаждения и связи необходимо изготовить, доставить на орбиту и поддерживать в работоспособном состоянии.

Как будут работать космические дата-центры

Вместо одного огромного серверного комплекса SpaceX планирует создать распределенную сеть спутников, каждый из которых будет выполнять функции отдельного вычислительного модуля.

Аппараты будут оснащены процессорами, накопителями, солнечными панелями, радиаторами, двигателями для корректировки орбиты и оборудованием для лазерной связи.

Первые эксперименты с такими технологиями уже проводятся. В октябре 2026 года Google запустила экспериментальный спутник в рамках проекта Suncatcher с помощью ракеты SpaceX. Впоследствии компания сообщила о получении первого ответа искусственного интеллекта, сгенерированного непосредственно на орбитальном процессоре TPU.

Наиболее перспективными для таких дата-центров могут стать задачи, не требующие постоянной передачи больших объемов информации между Землей и орбитой. Например, генерация ответов нейросетями или обработка спутниковых снимков.

В то же время обучение крупных языковых моделей требует чрезвычайно быстрого обмена информацией между тысячами процессоров. Обеспечить такое взаимодействие между отдельными космическими аппаратами сложнее, чем между серверами в одном помещении.

Почему охлаждать серверы в космосе сложнее, чем на Земле

Несмотря на низкую температуру космического пространства, охлаждение оборудования на орбите представляет собой сложную инженерную задачу. В космосе практически отсутствует воздух, поэтому обычные системы охлаждения не могут отводить тепло в окружающую среду так, как это происходит на Земле. Фактически космический вакуум работает по принципу теплоизоляции термоса.

Для отвода тепла орбитальным дата-центрам понадобятся большие радиаторы, которые будут излучать накопленную тепловую энергию.

В апреле 2026 года Счетная палата США (GAO) опубликовала исследование, в котором назвала отвод тепла одним из главных технологических барьеров для развития космических дата-центров.

По оценкам авторов исследования, обеспечение энергетических потребностей крупных вычислительных комплексов потребует создания солнечных панелей, превосходящих по размеру те, которые человечество ранее запускало и собирало в космосе.

Таким образом, экономия на водоснабжении и наземных системах охлаждения может нивелироваться затратами на производство и доставку в космос огромных радиаторов.

Насколько экономически выгодны космические дата-центры

Илон Маск убежден, что космические дата-центры уже в ближайшие годы смогут превзойти наземные по экономической эффективности. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года предприниматель заявил, что размещение вычислительных мощностей на орбите позволит преодолеть энергетические ограничения, с которыми сталкивается индустрия искусственного интеллекта.

«Самым дешёвым местом для размещения искусственного интеллекта станет космос. Это произойдёт в течение двух, максимум трёх лет», — заявил Маск.

В феврале 2026 года в интервью Дваркешу Пателю бизнесмен более подробно объяснил свою позицию. По его мнению, преимущество космических дата-центров заключается не только в доступности солнечной энергии, но и в возможности значительно быстрее наращивать вычислительные мощности без необходимости развития наземной энергетической инфраструктуры.

Маск рассчитывает, что удешевление космических запусков благодаря многократному использованию Starship позволит SpaceX массово доставлять вычислительное оборудование на орбиту. По оптимистичному сценарию предпринимателя, в будущем компания сможет ежегодно выводить в космос дата-центры со совокупной мощностью около 200 ГВт.

Однако генеральный директор Starcloud Филипп Джонстон считает, что орбитальные дата-центры смогут конкурировать с наземными, если стоимость доставки грузов в космос снизится примерно до $500 за килограмм.

«Сегодня космические дата-центры в целом дороже, в основном из-за стоимости запусков. Долгосрочная экономика в значительной степени зависит от того, как будут меняться эти затраты», — пояснил Джонстон.

Он оценивает потенциальные инфраструктурные затраты космических дата-центров в менее чем $5 млн на мегаватт мощности против $12–15 млн для наземных комплексов в США.

Исследователи Google в своей научной работе по орбитальным дата-центрам исходят из еще более низкой стоимости запусков — около $200 за килограмм. При таком сценарии амортизированные затраты на доставку оборудования на орбиту могут приблизиться к затратам на электроэнергию эквивалентного наземного комплекса.

Однако гораздо более скептически перспективы отрасли оценивает ведущий аналитик ABI Research Эндрю Кавальер. В своём исследовании для IEEE Spectrum он рассмотрел экономику космических дата-центров даже при чрезвычайно оптимистичной стоимости запусков в $44 за килограмм.

По его оценкам, дополнительные расходы на защиту оборудования от радиации, охлаждение и обеспечение надежности систем могут сделать космические вычисления значительно дороже наземных даже при таком сценарии.

Пока ни одна компания не продемонстрировала экономическую эффективность орбитальных дата-центров в промышленных масштабах.

Кто будет ремонтировать космические дата-центры

Одним из главных преимуществ наземных дата-центров является возможность их постоянного технического обслуживания. В случае неисправности процессора, накопителя или блока питания инженеры могут заменить отдельный компонент.

В космосе даже незначительная физическая неисправность может привести к потере целого вычислительного спутника. Профессор электротехники и компьютерной инженерии Университета Карнеги-Меллона Брендон Люсия, специализирующийся на разработке вычислительных систем для спутников, в комментарии NPR скептически оценил перспективы быстрого удешевления космических дата-центров.

По оценке ученого, стоимость и сложность операций по обслуживанию оборудования в космосе могут возрасти в 10, а в отдельных случаях — даже в 100 раз по сравнению с наземной инфраструктурой. Соответственно, экономические преимущества размещения серверов на орбите должны быть чрезвычайно весомыми, чтобы компенсировать эти затраты.

Люсия также назвал чрезмерно оптимистичным прогноз Илона Маска, согласно которому развертывание инфраструктуры искусственного интеллекта в космосе может стать дешевле, чем на Земле, уже в течение двух-трех лет.

В то же время генеральный директор Starcloud Филипп Джонстон признает, что первые поколения космических дата-центров, скорее всего, вообще не будут предусматривать физический ремонт оборудования на орбите. Спутники должны будут автономно работать в течение примерно пяти лет.

Часть неисправностей можно будет устранять дистанционно. Однако физически поврежденный процессор или пробитый радиатор таким способом отремонтировать невозможно.

Дополнительной проблемой является быстрое старение оборудования. Nvidia, AMD и Google регулярно представляют новые поколения процессоров. На Земле модернизация требует замены серверов, тогда как в космосе она может потребовать запуска совершенно новых спутников.

Что произойдет, если космический дата-центр взорвётся или столкнётся с космическим мусором

Разрушение наземного дата-центра в основном создает проблемы для его владельца и клиентов. Аналогичная авария в космосе может представлять опасность для спутников других компаний и целых государств.

По данным NASA, средняя относительная скорость столкновения космического мусора с другими объектами на орбите составляет около 36 тысяч км/ч. В таких условиях даже небольшой обломок может серьезно повредить оборудование.

В феврале 2009 года американский спутник Iridium 33 столкнулся с неработающим российским аппаратом «Космос-2251». Согласно базе данных Европейского космического агентства, в результате столкновения образовалось более двух тысяч зарегистрированных обломков. Если обломки одного спутника повредят другие аппараты, которые создадут новые фрагменты, может начаться каскад столкновений. Это явление известно как синдром Кесслера.

В своём отчёте за 2026 год Европейское космическое агентство (ESA) предупредило, что количество космического мусора может продолжать расти даже при полном прекращении новых запусков.

По оценкам агентства, новые столкновения и разрушения космических аппаратов образуют обломки быстрее, чем они естественным путем сходят с орбиты и попадают в атмосферу Земли.

Разрушение одного дата-центра не обязательно приведёт к масштабной катастрофе. Однако размещение сотен тысяч дополнительных спутников существенно увеличивает потенциальные риски.

Как космические дата-центры могут повлиять на Starlink, GPS и астрономию

Околоземная орбита уже используется для обеспечения интернет-связи, метеорологических наблюдений, военной разведки и научных исследований. Увеличение количества спутников потребует более частой корректировки их орбит, расхода ресурсов двигательных установок и координации между операторами.

Повреждение коммуникационных спутников потенциально может привести к перебоям в работе интернета. В то же время спутники GPS расположены на высоте примерно 20 200 км, поэтому авария дата-центра на низкой околоземной орбите не приведет к автоматическому прекращению работы глобальной навигации.

Против масштабного развертывания орбитальных дата-центров выступают и астрономы. Крупные солнечные панели будут отражать свет, создавая помехи для наземных телескопов, а системы охлаждения будут генерировать инфракрасное излучение.

Американское астрономическое общество (AAS) 25 ноября опубликовало заявление в связи с решением FCC разрешить развертывание спутников SpaceX.

«Мы считаем крайне важным, чтобы FCC учитывала необходимость защиты оптической и инфракрасной астрономии при рассмотрении заявок спутниковых операторов», — подчеркнули в организации.

Ученые опасаются, что масштабное развертывание космических дата-центров может поставить под угрозу многолетние государственные инвестиции в астрономические исследования.

Таким образом, потенциальную экономическую выгоду могут получить частные корпорации, тогда как часть негативных последствий ляжет на государства, научные учреждения и других участников космического рынка.

Что делать с космическими дата-центрами после завершения их работы

Спутники имеют ограниченный срок эксплуатации. Со временем изнашиваются солнечные панели, выходит из строя электроника, исчерпываются ресурсы двигателей и устаревают процессоры.

Если предположить, что средний срок эксплуатации вычислительного спутника составит пять лет, то для поддержания миллионной группировки SpaceX придется заменять около 200 тысяч аппаратов ежегодно.

Сегодня многие спутники после завершения эксплуатации направляются в атмосферу Земли, где они сгорают. Однако массовая утилизация крупных вычислительных аппаратов может создать дополнительную нагрузку на атмосферу.

В своём отчёте о состоянии космической среды ESA отмечает, что увеличение количества запусков, спутников и их возвращения в атмосферу постепенно повышает риски даже для людей на поверхности Земли из-за возможности падения фрагментов космических аппаратов.

Отдельным вопросом остаются юридическая ответственность за аварии, страхование оборудования и компенсации владельцам других спутников в случае их повреждения. Все эти факторы также будут влиять на конечную себестоимость космических вычислений.

Смогут ли космические дата-центры заменить наземные

Наиболее реалистичным сценарием в ближайшие годы остается сосуществование наземной и космической вычислительной инфраструктуры. Орбитальные дата-центры могут оказаться особенно полезными для обработки информации, которая непосредственно генерируется в космосе. В то же время для большинства традиционных облачных сервисов и обучения нейросетей наземные комплексы пока сохраняют существенные преимущества.

Даже компания Google пока позиционирует Project Suncatcher как долгосрочный исследовательский проект, а не готовую альтернативу наземным дата-центрам.

Кроме того, технологические компании продолжают разрабатывать более энергоэффективные процессоры, совершенствовать системы охлаждения и инвестировать в атомную энергетику. Поэтому космическим дата-центрам придётся конкурировать не с сегодняшней наземной инфраструктурой, а с той, которая будет существовать через десять или пятнадцать лет.

Главный вопрос заключается уже не в том, способно ли человечество запустить серверы в космос, а в том, сможет ли оно сделать космические вычисления дешевле, надежнее и безопаснее наземных.

Ведь если экономия на электроэнергии потребует постоянных ракетных запусков, замены целых спутников и борьбы с космическим мусором, перенос дата-центров за пределы Земли может не решить существующие проблемы технологической отрасли, а лишь создать новые — уже в планетарном масштабе.

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