Telegram poinformował użytkowników iPhone'ów o ryzyku kradzieży danych osobowych i kont z powodu luk w zabezpieczeniach przestarzałych wersji systemu operacyjnego iOS.

W nocy z 27 na 28 listopada Telegram masowo rozesłał użytkownikom iPhone'ów wiadomości z wezwaniem do aktualizacji systemu operacyjnego.

„Twoja wersja iOS jest przestarzała i zawiera luki w zabezpieczeniach, które narażają Twoje dane i konta na niebezpieczeństwo” – czytamy w komunikacie komunikatora.

Jednak nie wszyscy użytkownicy Telegrama otrzymali to ostrzeżenie.

Założyciel platformy Paweł Durov opublikował również zrzut ekranu z wiadomością i poinformował o masowych włamaniach do urządzeń Apple.

„Jeśli Twoja wersja iOS jest choćby nieco przestarzała, wszystkie Twoje dane są zagrożone. Aby doszło do włamania, może wystarczyć samo otwarcie strony internetowej” – napisał Durov.

Użytkownikom iPhone'ów zaleca się, aby nie ignorowali tych powiadomień i sprawdzili dostępność aktualizacji systemu iOS w celu wyeliminowania ewentualnych luk w zabezpieczeniach.

O tym 28 listopada napisał założyciel komunikatora Paweł Durov w mediach społecznościowych.

20 listopada 2026 roku Telegram otrzymał dużą aktualizację o numerze 13.3. W komunikatorze pojawił się osobny kanał wiadomości z osobistymi rekomendacjami, możliwość podłączania zewnętrznych modeli AI oraz tłumaczenia wiadomości podczas wysyłania. Ponadto twórcy zaktualizowali profile, funkcję wprowadzania głosowego oraz narzędzia do pracy z botami i prezentami.

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