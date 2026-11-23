19 listopada 2026 roku miała miejsce premiera gry Grand Theft Auto VI, która ustanowiła nowy rekord w branży gier. W ciągu pierwszej doby sprzedaż gry osiągnęła 3,79 mld dolarów, poinformowała firma Take-Two Interactive. Dzięki temu nowość od Rockstar Games stała się, według oceny wydawcy, największą premierą produktu rozrywkowego w historii.

Według danych Take-Two Interactive, jeszcze przed oficjalną premierą GTA 6 sprzedano 32,5 mln egzemplarzy w ramach zamówień przedpremierowych. Dla porównania, gra GTA 5, która ukazała się w 2013 roku, zarobiła około 800 mln dolarów w ciągu pierwszej doby, a próg 1 mld dolarów przekroczyła w ciągu trzech dni.

Jednak rekordowy start nie czyni jeszcze GTA 6 najbardziej dochodową grą wideo wszech czasów. Niektóre projekty przez dziesięciolecia przyniosły dziesiątki miliardów dolarów.

Serwis UA.News zebrał listę najbardziej dochodowych gier wideo w historii, podając ich znane i szacowane przychody, a także wyjaśnił, w jaki sposób twórcom udało się zarobić miliardy dolarów.

Dungeon Fighter Online — ponad 22 mld dolarów

Jedną z najbardziej dochodowych serii gier pozostaje Dungeon Fighter Online, która pojawiła się w Korei Południowej w 2005 roku. Została ona opracowana przez studio Neople, należące do japońskiej firmy Nexon.

Jest to dwuwymiarowa gra RPG, w której użytkownicy eksplorują lochy, walczą z potworami, ulepszają wyposażenie i biorą udział w bitwach wieloosobowych. Największą popularność projekt zyskał w Chinach.

Według oficjalnych danych firmy Nexon łączne przychody brutto serii Dungeon & Fighter przekroczyły 22 mld dolarów, a liczba zarejestrowanych użytkowników wyniosła 850 mln.

Głównym źródłem przychodów stały się zakupy w grze. Gracze mogą uzyskać bezpłatny dostęp do podstawowej zawartości, ale wydają pieniądze na wyposażenie, ulepszenia postaci i dodatkowe możliwości.

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W 2024 roku firma Nexon wraz z Tencent uruchomiła w Chinach grę Dungeon & Fighter Mobile. Wersja mobilna poszerzyła grono odbiorców serii i stała się kolejnym źródłem przychodów.

Dzięki regularnym aktualizacjom i popularności na rynku azjatyckim gra Dungeon Fighter Online generuje zyski już od ponad dwudziestu lat.

Fortnite — ponad 20 mld dolarów

Gra Fortnite ukazała się w 2017 roku i stała się jednym z najbardziej udanych projektów firmy Epic Games. Największą popularność zyskał tryb Battle Royale, w którym 100 graczy walczy o przetrwanie na jednej mapie.

Z czasem Fortnite przekształciło się w platformę rozrywkową. W grze zaczęto organizować koncerty, wydarzenia tematyczne, współpracę ze znanymi markami oraz tworzyć osobne tryby rozgrywki.

W 2023 roku w biografii byłego dyrektora kreatywnego Epic Games, Donalda Mastarda, odnotowano, że Fortnite przyciągnęło ponad 650 mln graczy i przyniosło ponad 20 mld dolarów przychodu. Głównym źródłem dochodów Fortnite są zakupy w grze. Gracze płacą za stroje postaci, emotikony, przedmioty dekoracyjne oraz sezonowe przepustki bojowe.

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Ważną rolę odegrały partnerstwa z Marvelem, DC, Star Wars i innymi seriami. W grze pojawiali się również znani muzycy, sportowcy i postacie z popularnych gier wideo.

Honor of Kings — ponad 20 mld dolarów

Honor of Kings to gra mobilna chińskiej firmy Tencent, wydana w 2015 roku. Została opracowana przez TiMi Studio Group. Pod względem mechaniki gra przypomina League of Legends. Dwie drużyny po pięciu graczy wybierają postacie o różnych umiejętnościach i próbują zniszczyć bazę przeciwników.

Największą popularność Honor of Kings osiągnęła w Chinach, gdzie gry mobilne cieszą się ogromną popularnością. Według badania Goldmedia skumulowane przychody z gry Honor of Kings przekroczyły 20 mld dolarów na październik 2025 roku.

Jednocześnie firma analityczna AppMagic oszacowała przychody z zakupów w aplikacji na około 14,5 mld dolarów. Różnica wynika z metod obliczeniowych oraz uwzględnienia różnych kanałów płatności.

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Honor of Kings zarabia głównie na sprzedaży elementów kosmetycznych, wyglądów postaci oraz treści sezonowych. Istotną rolę odgrywa e-sport: w Chinach organizowane są profesjonalne turnieje, które przyciągają miliony widzów.

W czerwcu 2024 roku gra doczekała się szeroko zakrojonej międzynarodowej premiery, co pozwoliło firmie Tencent poszerzyć grono odbiorców poza granice Chin.

League of Legends — ponad 20 mld dolarów

League of Legends pojawiła się w 2009 roku i stała się jedną z najbardziej znanych drużynowych gier online. Amerykańskie studio Riot Games stworzyło projekt, w którym dwie drużyny po pięciu graczy rywalizują o kontrolę nad mapą i zniszczenie bazy przeciwnika.

Gra jest dostępna za darmo, a główne przychody zapewniają przedmioty kosmetyczne, skórki postaci i specjalne treści. Według szacunków Goldmedia skumulowane przychody League of Legends przekroczyły 20 mld dolarów na październik 2025 roku.

Poszczególne wyniki finansowe również pokazują skalę tego biznesu. Firma analityczna SuperData oszacowała przychody z gry na 2,1 mld dolarów w 2017 roku i około 1,75 mld dolarów w 2020 roku.

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Jednym z głównych czynników sukcesu stały się e-sporty. League of Legends posiada profesjonalne ligi, międzynarodowe turnieje oraz coroczne mistrzostwa świata. Zawody przyciągają milionową widownię i podtrzymują zainteresowanie grą nawet wśród użytkowników, którzy nie grają regularnie. Riot Games wydaje również specjalne zestawy przedmiotów związane z wydarzeniami e-sportowymi.

Dzięki aktualizacjom, turniejom i aktywnej społeczności League of Legends pozostaje ważnym źródłem przychodów dla Riot Games nawet 17 lat po premierze.

Candy Crush Saga — ponad 20 mld dolarów

Candy Crush Saga pojawiła się w 2012 roku i stała się jednym z największych sukcesów finansowych branży mobilnej. Firma King stworzyła grę logiczną, w której gracze muszą łączyć identyczne cukierki i wykonywać zadania na różnych poziomach.

Prosta mechanika i krótkie sesje gry pozwoliły projektowi dotrzeć do odbiorców daleko wykraczających poza tradycyjne grono graczy. We wrześniu 2023 roku firma King poinformowała, że łączne przychody serii Candy Crush przekroczyły 20 mld dolarów, a łączna liczba pobrań wszystkich gier z tej serii osiągnęła 5 mld.

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Wskaźnik ten obejmuje Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga oraz inne powiązane projekty. Główne przychody zapewniają zakupy dodatkowych ruchów, wzmacniaczy i innych narzędzi ułatwiających pokonywanie trudnych poziomów.

Candy Crush stało się przykładem tego, jak prosta mobilna łamigłówka może zarobić więcej niż wiele gier z wysokim budżetem dzięki ogromnej grupie odbiorców i regularnym niewielkim płatnościom.

PUBG — ponad 17 mld dolarów

Gra PlayerUnknown's Battlegrounds, znana jako PUBG, ukazała się w 2017 roku i przyczyniła się do popularyzacji gatunku battle royale. Gracze lądują na rozległej mapie, szukają broni i wyposażenia oraz starają się pozostać ostatnimi przy życiu. Z upływem czasu bezpieczny obszar się zmniejsza, zmuszając uczestników do walki.

Początkowo PUBG była płatną grą komputerową. W 2018 roku pojawiła się wersja PUBG Mobile, która znacznie poszerzyła grono odbiorców projektu, zwłaszcza w krajach azjatyckich.

Według szacunków Goldmedia łączne przychody PUBG przekroczyły 17 mld dolarów. Wskaźnik ten obejmuje szerszy ekosystem gry, w tym segment mobilny. Głównymi źródłami przychodów są: sprzedaż przedmiotów kosmetycznych, skórek broni, strojów oraz sezonowych przepustek.

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PUBG pozostaje ważnym aktywem południowokoreańskiej firmy Krafton. W sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2026 roku firma poinformowała, że przychody franczyzy w ciągu dziewięciu miesięcy wzrosły o 11% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

CrossFire — ponad 13,5 mld dolarów

CrossFire to drużynowa strzelanka online południowokoreańskiej firmy Smilegate, która ukazała się w 2007 roku. Pod względem mechaniki gra przypomina Counter-Strike. Gracze biorą udział w walkach drużynowych, wykonują zadania i rywalizują w różnych trybach.

Największą popularność CrossFire zyskało w Chinach, gdzie dystrybucją zajmowała się firma Tencent. Gra działa w modelu free-to-play, a przychody czerpie ze sprzedaży broni, przedmiotów i innych treści cyfrowych.

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Według oficjalnych danych firmy Smilegate łączny skumulowany przychód marki CrossFire przekroczył 13,5 mld dolarów. Firma informuje również o ponad 1,1 mld zarejestrowanych użytkowników oraz obecności gry w ponad 80 krajach.

CrossFire doczekało się adaptacji na urządzenia mobilne i konsole, a także stało się podstawą turniejów e-sportowych i innych projektów rozrywkowych.

World of Warcraft — ponad 13 mld dolarów

World of Warcraft ukazało się w 2004 roku i stało się jedną z najbardziej znanych wieloosobowych gier RPG. Blizzard Entertainment stworzył rozległy, fantastyczny świat Azeroth, w którym gracze rozwijają postacie, wykonują zadania, eksplorują tereny i biorą udział w rajdach.

W odróżnieniu od wielu innych projektów z tej listy, World of Warcraft przez długi czas funkcjonowało w modelu subskrypcyjnym. Gracze co miesiąc płacili za dostęp do gry, a dodatkowe przychody generowały dodatki i przedmioty cyfrowe.

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Według szacunków Goldmedia skumulowane przychody World of Warcraft przekroczyły 13 mld dolarów. W ciągu ponad dwóch dekad firma Blizzard wydała liczne dodatki, które poszerzały świat gry, wprowadzając nowe postacie, lokacje i mechaniki.

Firma uruchomiła również World of Warcraft Classic, umożliwiając użytkownikom powrót do wcześniejszych wersji gry.

Monster Strike — około 11,4 mld dolarów

Monster Strike to japońska gra mobilna firmy Mixi, wydana w 2013 roku. Projekt łączy kolekcjonowanie fantastycznych stworzeń z walkami, w których postacie należy wysyłać na arenę, wykorzystując mechanikę zderzeń.

Największą popularność Monster Strike zyskało w Japonii. W odróżnieniu od wielu innych hitów mobilnych, większość swoich wielomiliardowych przychodów gra wygenerowała na jednym rynku krajowym.

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Według danych Sensor Tower do kwietnia 2025 roku łączne wydatki użytkowników na Monster Strike przekroczyły 11,4 mld dolarów. Przy tym przychody netto po uwzględnieniu prowizji platform szacowano na około 8 mld dolarów, a około 99% całkowitych przychodów pochodziło z Japonii.

Głównym sposobem monetyzacji stał się system losowego zdobywania postaci i przedmiotów za walutę wewnątrzgry. Gracze wydają prawdziwe pieniądze, aby zdobyć pożądanych bohaterów lub wzmocnić własną drużynę.

Clash of Clans — ponad 10 mld dolarów

Clash of Clans to mobilna gra strategiczna fińskiego studia Supercell, która ukazała się w 2012 roku. Gracze budują własne osady, tworzą armie, atakują bazy przeciwników i łączą się w klany.

Gra jest dostępna za darmo. Głównym źródłem przychodów są zakupy w grze, które pozwalają przyspieszyć budowę, rozwój obiektów i inne procesy. W 2023 roku dyrektor generalny Supercell, Ilkka Paananen, poinformował, że w ciągu ostatniej dekady gra Clash of Clans przyniosła ponad 10 mld dolarów przychodu.

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Wraz z Clash Royale łączne przychody gier z uniwersum Clash przekroczyły wówczas 14 mld dolarów. Supercell regularnie wydaje aktualizacje, dodając nowe poziomy ratusza, jednostki wojskowe, bohaterów oraz wydarzenia tematyczne.

Dużą rolę odgrywa aspekt społecznościowy. Wojny klanowe i wspólne rozgrywki podtrzymują aktywność użytkowników i zachęcają ich do powrotu do gry.

GTA 5 i GTA Online — ponad 10 mld dolarów

Grand Theft Auto V ukazało się we wrześniu 2013 roku i stało się jedną z najbardziej udanych płatnych gier. Rockstar Games stworzyło otwarty świat Los Santos, w którym gracze przechodzą historie trzech głównych bohaterów — Michaela, Franklina i Trevora.

W ciągu pierwszej doby GTA 5 zarobiła około 800 mln dolarów, a już po trzech dniach jej sprzedaż przekroczyła 1 mld dolarów. Jednak długoterminowy sukces finansowy zapewniła GTA Online — wieloosobowa część gry, która pozwoliła firmie Rockstar generować przychody przez kolejne lata.

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Użytkownicy GTA Online mogą kupować wirtualną walutę Shark Cards, którą wydają na środki transportu, nieruchomości, broń i inne przedmioty. Według szacunków Financial Times, GTA 5 przyniosła ponad 10 mld dolarów przychodu od momentu premiery.

W listopadzie 2026 roku firma Take-Two poinformowała, że sprzedano prawie 235 mln egzemplarzy GTA 5, co uczyniło tę grę jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. Istotną rolę odegrały reedycje na kilku generacjach konsol, premiera na PC oraz regularne aktualizacje GTA Online.

Space Invaders i Pac-Man — rekordziści epoki automatów do gier

Szczególne miejsce w historii branży gier zajmują automaty do gier, które przynosiły miliardowe zyski na długo przed pojawieniem się współczesnych konsol i sklepów cyfrowych.

Gra Space Invaders, stworzona przez japońską firmę Taito w 1978 roku, stała się jednym z pierwszych masowych fenomenów w świecie gier. Gracze sterowali działkiem i niszczyli fale kosmitów, zdobywając punkty.

W 1980 roku firma Namco wypuściła grę Pac-Man, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli gier wideo.

W odróżnieniu od współczesnych projektów internetowych, gry zręcznościowe zarabiały na monetach, które użytkownicy wrzucali za każdą sesję gry. Według historycznych szacunków przedstawionych w badaniu Goldmedia, skumulowane przychody związane z grą Space Invaders przekroczyły 30 mld dolarów, a z grą Pac-Man – 25 mld dolarów.

Obliczenia te mogą uwzględniać inflację, różne wersje gier oraz przychody z wykorzystania marek. Dlatego trudno jest je bezpośrednio porównać ze sprzedażą GTA 6 lub współczesnymi zakupami w grach.

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