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19 листопада 2026 року відбувся реліз Grand Theft Auto VI, який встановив новий рекорд ігрової індустрії. За першу добу продажі гри досягли $3,79 млрд, повідомила компанія Take-Two Interactive. Це дозволило новинці Rockstar Games стати наймасштабнішим запуском розважального продукту в історії за оцінкою видавця.

За даними Take-Two Interactive, ще до офіційного релізу GTA 6 продали 32,5 млн копій за попередніми замовленнями. Для порівняння, GTA 5, яка вийшла у 2013 році, зібрала близько $800 млн за першу добу, а позначку в $1 млрд подолала за три дні.

Проте рекордний старт ще не робить GTA 6 найкасовішою відеогрою всіх часів. Деякі проєкти протягом десятиліть заробляли десятки мільярдів доларів.

UA.News зібрало найкасовіші відеоігри в історії, їхні відомі та оцінювані доходи, а також з'ясувало, як розробникам вдалося заробити мільярди доларів.

Dungeon Fighter Online — понад $22 млрд

Однією з найкасовіших ігрових франшиз залишається Dungeon Fighter Online, яка з'явилася у Південній Кореї у 2005 році. Її розробила студія Neople, що належить японській компанії Nexon.

Це двовимірна рольова гра, у якій користувачі досліджують підземелля, борються з монстрами, покращують спорядження та беруть участь у багатокористувацьких боях. Найбільшу популярність проєкт отримав у Китаї.

За офіційною інформацією Nexon, сукупна валова виручка франшизи Dungeon & Fighter перевищила $22 млрд, а кількість зареєстрованих користувачів — 850 млн.

Головним джерелом доходів стали внутрішньоігрові покупки. Гравці можуть безкоштовно отримати доступ до основного контенту, але витрачають гроші на спорядження, покращення персонажів та додаткові можливості.

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У 2024 році Nexon разом із Tencent запустили в Китаї Dungeon & Fighter Mobile. Мобільна версія розширила аудиторію франшизи та стала ще одним джерелом доходів.

Завдяки регулярним оновленням і популярності на азійському ринку Dungeon Fighter Online приносить гроші вже понад двадцять років.

Fortnite — понад $20 млрд

Fortnite вийшла у 2017 році та стала одним із найуспішніших проєктів компанії Epic Games. Найбільшу популярність отримав режим Battle Royale, у якому 100 гравців змагаються за виживання на одній карті.

Згодом Fortnite перетворилася на розважальну платформу. У грі почали проводити концерти, тематичні заходи, колаборації з відомими брендами та створювати окремі ігрові режими.

У 2023 році в біографії колишнього креативного директора Epic Games Дональда Мастарда зазначалося, що Fortnite залучила понад 650 млн гравців і принесла більше $20 млрд доходу. Основний заробіток Fortnite забезпечують внутрішньоігрові покупки. Гравці платять за костюми персонажів, емоції, декоративні предмети та сезонні бойові перепустки.

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Важливу роль відіграли партнерства з Marvel, DC, Star Wars та іншими франшизами. У грі також з'являлися відомі музиканти, спортсмени й персонажі популярних відеоігор.

Honor of Kings — понад $20 млрд

Honor of Kings — мобільна гра китайської компанії Tencent, випущена у 2015 році. Її розробила TiMi Studio Group. За механікою гра нагадує League of Legends. Дві команди по п'ять учасників обирають персонажів із різними здібностями та намагаються знищити базу суперників.

Найбільшої популярності Honor of Kings досягла в Китаї, де мобільний геймінг має величезну аудиторію. За дослідженням Goldmedia, накопичені доходи Honor of Kings перевищили $20 млрд станом на жовтень 2025 року.

Водночас аналітична компанія AppMagic оцінювала виручку від покупок у застосунку приблизно в $14,5 млрд. Різниця пов'язана з методиками підрахунку та врахуванням різних каналів оплати.

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Honor of Kings заробляє переважно на продажу косметичних предметів, вигляду персонажів та сезонного контенту. Важливе місце посідає кіберспорт: у Китаї проводять професійні турніри, які збирають мільйони глядачів.

У червні 2024 року гра отримала масштабний міжнародний реліз, що дозволило Tencent розширювати її аудиторію за межами Китаю.

League of Legends — понад $20 млрд

League of Legends вийшла у 2009 році та стала однією з найвідоміших командних онлайн-ігор. Американська студія Riot Games створила проєкт, у якому дві команди по п'ять гравців змагаються за контроль над картою та знищення бази суперника.

Гра поширюється безкоштовно, а основні доходи забезпечують косметичні предмети, вигляд персонажів і спеціальний контент. За оцінкою Goldmedia, накопичені доходи League of Legends перевищили $20 млрд станом на жовтень 2025 року.

Окремі фінансові результати також демонструють масштаб бізнесу. Аналітична компанія SuperData оцінювала доходи гри у $2,1 млрд у 2017 році та приблизно $1,75 млрд у 2020 році.

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Одним із головних чинників успіху став кіберспорт. League of Legends має професійні ліги, міжнародні турніри та щорічний чемпіонат світу. Змагання збирають мільйонну аудиторію та підтримують інтерес до гри навіть серед користувачів, які не грають регулярно. Riot Games також випускає спеціальні набори предметів, пов'язані з кіберспортивними подіями.

Завдяки оновленням, турнірам та активній спільноті League of Legends залишається важливим джерелом доходів Riot Games через 17 років після релізу.

Candy Crush Saga — понад $20 млрд

Candy Crush Saga з'явилася у 2012 році та стала одним із найбільших фінансових успіхів мобільної індустрії. Компанія King створила головоломку, у якій гравцям потрібно поєднувати однакові цукерки та виконувати завдання на різних рівнях.

Проста механіка й короткі ігрові сесії дозволили проєкту охопити аудиторію далеко за межами традиційного геймінгу. У вересні 2023 року King повідомила, що сукупний дохід франшизи Candy Crush перевищив $20 млрд, а загальна кількість завантажень усіх ігор серії досягла 5 млрд.

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Показник охоплює Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga та інші пов'язані проєкти. Основні доходи забезпечують покупки додаткових ходів, підсилювачів та інших інструментів для проходження складних рівнів.

Candy Crush стала прикладом того, як проста мобільна головоломка може заробити більше за багато високобюджетних ігор завдяки величезній аудиторії та регулярним невеликим платежам.

PUBG — понад $17 млрд

PlayerUnknown's Battlegrounds, відома як PUBG, вийшла у 2017 році та допомогла популяризувати жанр королівської битви. Гравці висаджуються на великій карті, шукають зброю та спорядження і намагаються залишитися останніми живими. З часом безпечна територія зменшується, змушуючи учасників вступати в бої.

Спочатку PUBG була платною комп'ютерною грою. У 2018 році з'явилася PUBG Mobile, яка значно розширила аудиторію проєкту, особливо в азійських країнах.

За оцінкою Goldmedia, сукупні доходи PUBG перевищили $17 млрд. Показник охоплює ширшу ігрову екосистему, включно з мобільним напрямом. Головні джерела доходів — продаж косметичних предметів, зовнішнього вигляду зброї, костюмів та сезонних перепусток.

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PUBG залишається важливим активом південнокорейської компанії Krafton. У фінансовому звіті за третій квартал 2026 року компанія повідомила, що доходи франшизи за дев'ять місяців зросли на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

CrossFire — понад $13,5 млрд

CrossFire — командний онлайн-шутер південнокорейської компанії Smilegate, який вийшов у 2007 році. За механікою гра нагадує Counter-Strike. Користувачі беруть участь у командних боях, виконують завдання та змагаються в різних режимах.

Найбільшу популярність CrossFire отримала в Китаї, де її поширенням займалася Tencent. Гра використовує безкоштовну модель доступу, а доходи отримує від продажу зброї, предметів та іншого цифрового контенту.

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За офіційними даними Smilegate, загальна накопичена виручка бренду CrossFire перевищила $13,5 млрд. Компанія також повідомляє про понад 1,1 млрд зареєстрованих користувачів і присутність гри більш ніж у 80 країнах.

CrossFire отримала мобільні та консольні адаптації, стала основою для кіберспортивних турнірів та інших розважальних проєктів.

World of Warcraft — понад $13 млрд

World of Warcraft вийшла у 2004 році та стала однією з найвідоміших багатокористувацьких рольових ігор. Blizzard Entertainment створила масштабний фантастичний світ Азерот, у якому користувачі розвивають персонажів, виконують завдання, досліджують території та беруть участь у рейдах.

На відміну від багатьох інших проєктів добірки, World of Warcraft тривалий час використовувала передплатну модель. Гравці щомісяця платили за доступ до гри, а додаткові доходи приносили доповнення та цифрові предмети.

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За оцінкою Goldmedia, накопичені доходи World of Warcraft перевищили $13 млрд. За понад два десятиліття Blizzard випустила численні доповнення, які розширювали ігровий світ, додавали персонажів, локації та нові механіки.

Компанія також запустила World of Warcraft Classic, дозволивши користувачам повернутися до ранніх версій гри.

Monster Strike — близько $11,4 млрд

Monster Strike — японська мобільна гра компанії Mixi, випущена у 2013 році. Проєкт поєднує колекціонування фантастичних істот із боями, у яких персонажів потрібно запускати по арені, використовуючи механіку зіткнень.

Найбільшу популярність Monster Strike отримала в Японії. На відміну від багатьох інших мобільних хітів, більшу частину своїх багатомільярдних доходів вона заробила на одному національному ринку.

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За даними Sensor Tower, до квітня 2025 року валові витрати користувачів на Monster Strike перевищили $11,4 млрд. При цьому чисті доходи після врахування комісій платформ оцінювалися приблизно у $8 млрд, а близько 99% загальної виручки припало на Японію.

Основним способом монетизації стала система отримання випадкових персонажів і предметів за внутрішньоігрову валюту. Гравці витрачають реальні гроші, щоб отримати бажаних героїв або посилити власну команду.

Clash of Clans — понад $10 млрд

Clash of Clans — мобільна стратегія фінської студії Supercell, яка вийшла у 2012 році. Гравці будують власні поселення, створюють армії, атакують бази суперників та об'єднуються в клани.

Гра поширюється безкоштовно. Основний заробіток забезпечують внутрішньоігрові покупки, які дозволяють прискорювати будівництво, розвиток споруд та інші процеси. У 2023 році генеральний директор Supercell Ілкка Паананен повідомив, що за попереднє десятиліття Clash of Clans принесла понад $10 млрд доходу.

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Разом із Clash Royale сукупні доходи ігор всесвіту Clash на той момент перевищили $14 млрд. Supercell регулярно випускає оновлення, додаючи нові рівні ратуші, військові підрозділи, героїв та тематичні події.

Велику роль відіграє соціальна складова. Кланові війни та спільні змагання підтримують активність користувачів і стимулюють їх повертатися до гри.

GTA 5 і GTA Online — понад $10 млрд

Grand Theft Auto V вийшла у вересні 2013 року та стала одним із найуспішніших платних ігрових релізів. Rockstar Games створила відкритий світ Лос-Сантоса, у якому гравці проходять історії трьох головних персонажів — Майкла, Франкліна та Тревора.

За першу добу GTA 5 заробила близько $800 млн, а вже через три дні її продажі перевищили $1 млрд. Однак довгостроковий фінансовий успіх забезпечила GTA Online — багатокористувацька частина гри, яка дозволила Rockstar отримувати доходи протягом наступних років.

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Користувачі GTA Online можуть купувати віртуальну валюту Shark Cards, яку витрачають на транспорт, нерухомість, зброю та інші предмети. За оцінкою Financial Times, GTA 5 принесла понад $10 млрд доходу від моменту релізу.

У листопаді 2026 року Take-Two повідомила, що GTA 5 розійшлася майже 235 млн копій, ставши однією з найбільш продаваних ігор в історії. Важливу роль відіграли перевидання на кількох поколіннях консолей, вихід на ПК та регулярні оновлення GTA Online.

Space Invaders та Pac-Man — рекордсмени епохи аркадних автоматів

Окреме місце в історії ігрової індустрії посідають аркадні автомати, які заробляли мільярди задовго до появи сучасних консолей і цифрових магазинів.

Space Invaders, створена японською компанією Taito у 1978 році, стала одним із перших масових ігрових феноменів. Гравці керували гарматою та знищували хвилі прибульців, набираючи очки.

У 1980 році Namco випустила Pac-Man, яка перетворилася на один із найвідоміших символів відеоігор.

На відміну від сучасних онлайн-проєктів, аркадні ігри заробляли на монетах, які користувачі вносили за кожну ігрову сесію. За історичними оцінками, наведеними в дослідженні Goldmedia, накопичені надходження, пов'язані зі Space Invaders, перевищували $30 млрд, а з Pac-Man — $25 млрд.

Такі підрахунки можуть враховувати інфляцію, різні версії ігор та доходи від використання брендів. Тому їх складно безпосередньо порівнювати з продажами GTA 6 або сучасними внутрішньоігровими покупками.

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