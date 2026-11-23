2026年11月19日，《侠盗猎车手VI》正式发售，创下了游戏行业的新纪录。 据Take-Two Interactive公司透露，该游戏发售首日销售额即达37.9亿美元。据该发行商评估，这使得Rockstar Games的这款新作成为娱乐产品史上规模最大的首发。

据Take-Two Interactive数据显示，在《GTA 6》正式发售前，其预售量已达3250万份。 相比之下，2013年发行的《GTA 5》首日收入约为8亿美元，并在三天内突破了10亿美元大关。

然而，创纪录的开局并不能使《GTA 6》成为有史以来最卖座的电子游戏。有些项目在数十年的时间里赚取了数百亿美元。

UA.News汇总了历史上最卖座的电子游戏及其已知和预估的收入，并探究了开发商如何成功赚取数十亿美元。

《地下城与勇士》——超过220亿美元

《地下城战士Online》仍是收入最高的电子游戏系列之一，该游戏于2005年在韩国问世。它由隶属于日本公司Nexon的Neople工作室开发。

这是一款2D角色扮演游戏，玩家可在游戏中探索地牢、与怪物战斗、强化装备并参与多人对战。该项目在中国获得了最大的 popularity。

据Nexon官方数据，Dungeon & Fighter系列总毛收入已超过220亿美元，注册用户数达8.5亿。

游戏内购已成为其主要收入来源。玩家可以免费体验核心内容，但会为装备、角色强化及额外功能付费。

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2024年，Nexon与腾讯合作在中国推出了《地下城与勇士》手游。该手游版扩大了该系列的游戏受众，并成为另一项收入来源。

得益于定期更新以及在亚洲市场的受欢迎程度，《地下城与勇士》已经持续创收二十余年。

《堡垒之夜》——超过200亿美元

《堡垒之夜》于2017年推出，成为Epic Games最成功的项目之一。其中，大逃杀模式最为火爆，100名玩家在同一张地图上展开生存对决。

随后，《堡垒之夜》转型为娱乐平台。游戏中开始举办音乐会、主题活动、与知名品牌合作，并推出独立的游戏模式。

2023年，Epic Games前创意总监唐纳德·马斯塔德的个人简介中提到，《堡垒之夜》吸引了超过6.5亿玩家，并创造了超过200亿美元的收入。 《堡垒之夜》的主要收入来源是游戏内购。玩家会为角色皮肤、表情、装饰物品以及季节性战斗通行证付费。

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与漫威（Marvel）、DC、《星球大战》（Star Wars）等IP的合作伙伴关系发挥了重要作用。游戏中还曾出现过知名音乐人、运动员以及热门电子游戏中的角色。

《王者荣耀》——超过200亿美元

《王者荣耀》是腾讯公司于2015年推出的手游，由天美工作室群开发。其游戏机制与《英雄联盟》相似。 两支五人队伍选择拥有不同技能的角色，并试图摧毁对手的基地。

《王者荣耀》在中国最为流行，该国移动游戏拥有庞大的用户群体。据Goldmedia的研究显示，截至2025年10月，《王者荣耀》的累计收入已超过200亿美元。

与此同时，分析公司AppMagic估算该游戏的应用内购收入约为145亿美元。这一差异源于计算方法的不同以及对不同支付渠道的统计差异。

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《王者荣耀》的主要收入来源是销售装饰道具、角色外观和季节性内容。电子竞技也占据着重要地位：中国举办的职业赛事吸引了数百万观众。

2024年6月，该游戏在全球范围内大规模上线，这使得腾讯得以将受众群体扩展到中国境外。

《英雄联盟》——超过200亿美元

《英雄联盟》于2009年问世，已成为最著名的团队类网络游戏之一。美国游戏工作室Riot Games打造了这款游戏，其中两支由五名玩家组成的队伍争夺地图控制权并摧毁对手基地。

该游戏采用免费模式，主要收入来源为装饰性道具、英雄皮肤及特殊内容。据Goldmedia估算，截至2025年10月，《英雄联盟》的累计收入已超过200亿美元。

各项财务数据也印证了该业务的庞大规模。分析公司SuperData估算，该游戏2017年的收入为21亿美元，2020年约为17.5亿美元。

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电子竞技是其成功的关键因素之一。《英雄联盟》拥有职业联赛、国际赛事以及年度世界锦标赛。 这些赛事吸引了数百万观众，甚至让不经常玩游戏的用户也对游戏保持着兴趣。Riot Games还会推出与电竞赛事相关的特别道具套装。

得益于游戏更新、赛事以及活跃的玩家社区，《英雄联盟》在发布17年后，依然是Riot Games的重要收入来源。

《糖果传奇》——超过200亿美元

《糖果传奇》于2012年问世，成为移动游戏行业最成功的商业案例之一。King公司开发了这款益智游戏，玩家需要将相同的糖果进行匹配，并在不同关卡中完成任务。

简单的游戏机制和短暂的游戏时长，使该作品的受众范围远超传统游戏玩家群体。 2023年9月，King宣布《糖果传奇》系列总收入已突破200亿美元，该系列所有游戏的总下载量达到50亿次。

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该数据涵盖了《糖果传奇》、《糖果传奇：苏打传奇》及其他相关项目。主要收入来源是玩家购买额外步数、增益道具以及其他用于通关高难度关卡的辅助工具。

《糖果传奇》成为了一个典范，证明一款简单的手机益智游戏，凭借庞大的用户群体和定期的小额付费，其收益可以超过许多高预算游戏。

《绝地求生》（PUBG）——超过170亿美元

《PlayerUnknown's Battlegrounds》（简称PUBG）于2017年推出，推动了大逃杀类游戏的普及。 玩家降落在一张巨大的地图上，搜寻武器和装备，并努力成为最后一名幸存者。随着时间推移，安全区会逐渐缩小，迫使玩家们展开战斗。

最初，《绝地求生》是一款付费电脑游戏。2018年，《绝地求生：刺激战场》问世，这大大拓展了该项目的受众群体，特别是在亚洲国家。

据Goldmedia估算，《绝地求生》的总收入已超过170亿美元。该数据涵盖了更广泛的游戏生态系统，包括移动端业务。 主要收入来源包括装饰性道具、武器外观、服装以及季节通行证的销售。

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《绝地求生》仍是韩国Krafton公司的一项重要资产。在2026年第三季度财报中，该公司表示，该系列前九个月的收入较上年同期增长了11%。

《穿越火线》——超过135亿美元

《穿越火线》（CrossFire）是韩国Smilegate公司于2007年推出的团队在线射击游戏。其游戏机制与《反恐精英》（Counter-Strike）相似。玩家参与团队战斗、完成任务，并在各种模式下展开竞技。

《穿越火线》在中国最为流行，由腾讯负责其推广。该游戏采用免费游玩模式，收入主要来自武器、道具及其他数字内容的销售。

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根据Smilegate的官方数据，CrossFire品牌累计总收入已超过135亿美元。该公司还表示，注册用户数超过11亿，游戏业务覆盖80多个国家。

《穿越火线》推出了手游和主机版，并成为电子竞技赛事及其他娱乐项目的基石。

《魔兽世界》——超过130亿美元

《魔兽世界》于2004年问世，已成为最著名的多人在线角色扮演游戏之一。 暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）打造了宏大的奇幻世界艾泽拉斯，玩家可以在其中培养角色、完成任务、探索领地并参与团队副本。

与本榜单中的许多其他项目不同，《魔兽世界》长期采用订阅制模式。玩家每月支付费用以获取游戏访问权限，而资料片和数字道具则带来了额外收入。

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据Goldmedia估算，《魔兽世界》的累计收入已超过130亿美元。在超过二十年的时间里，暴雪发布了众多资料片，这些资料片不仅扩展了游戏世界，还增加了新角色、新场景以及新的游戏机制。

该公司还推出了《魔兽世界经典版》，让玩家能够重温游戏的早期版本。

《怪物弹珠》——约114亿美元

《怪物弹珠》（Monster Strike）是Mixi公司于2013年推出的日本手机游戏。该项目将奇幻生物的收集与战斗相结合，玩家需要利用碰撞机制将角色弹射到竞技场中进行战斗。

《怪物弹珠》在日本获得了最大的 popularity。与许多其他热门手游不同，其数十亿美元的收入绝大部分都来自单一的国家市场。

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据Sensor Tower数据显示，截至2025年4月，《怪物弹珠》的用户总消费额已超过114亿美元。 其中，扣除平台佣金后的净收入约为80亿美元，而日本市场贡献了总收入的约99%。

其主要的变现方式是通过游戏内货币获取随机角色和道具的系统。玩家会花费真实货币来获取心仪的角色或强化自己的队伍。

《部落冲突》——超过100亿美元

《部落冲突》（Clash of Clans）是芬兰Supercell工作室于2012年推出的移动端策略游戏。玩家在游戏中建造自己的村庄、组建军队、攻击对手的基地，并加入部落。

该游戏免费下载。主要收入来源是游戏内购，这些消费可加速建筑施工、设施升级及其他游戏进程。 2023年，Supercell首席执行官伊尔卡·帕纳宁透露，在过去的十年间，《部落冲突》已创造了超过100亿美元的收入。

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加上《皇室战争》，Clash系列游戏的总收入当时已超过140亿美元。Supercell定期发布更新，新增市政厅等级、军事单位、英雄以及主题活动。

社交元素发挥着重要作用。部落战争和团队竞技不仅维持了用户的活跃度，还激励他们重返游戏。

《GTA 5》和《GTA Online》——超过100亿美元

《侠盗猎车手5》（Grand Theft Auto V）于2013年9月发布，成为最成功的付费游戏之一。 Rockstar Games打造了洛圣都（Los Santos）这个开放世界，玩家将在其中体验三位主角——迈克尔、富兰克林和特雷沃——的故事。

《GTA 5》发售首日便创下约8亿美元的收入，仅三天后销售额就突破了10亿美元。然而，确保其长期财务成功的却是《GTA Online》——这款游戏的多人在线模式，使Rockstar在随后的数年里持续获得收益。

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《GTA Online》的用户可以购买名为鲨鱼卡（Shark Cards）的虚拟货币，用于购买交通工具、房产、武器及其他物品。据《金融时报》估算，自发售以来，《GTA 5》已创造了超过100亿美元的收入。

2026年11月，Take-Two宣布《GTA 5》销量已接近2.35亿份，成为史上最畅销的游戏之一。 在多代游戏主机上的重制版、PC版的推出以及《GTA Online》的定期更新都发挥了重要作用。

《太空侵略者》和《吃豆人》——街机时代的纪录保持者

街机在游戏产业史上占据着独特的位置，早在现代游戏主机和数字商店出现之前，它们就已经创造了数十亿的收入。

1978年由日本Taito公司开发的《太空侵略者》，成为最早的大众游戏现象之一。玩家操控一门炮，消灭一波又一波的外星人，从而获得积分。

1980年，Namco推出了《吃豆人》（Pac-Man），该游戏后来成为了电子游戏界最著名的标志之一。

与现代在线项目不同，街机游戏的收入来源于用户每次游戏时投入的硬币。 根据Goldmedia研究报告中的历史估算，《太空侵略者》累计收入超过300亿美元，《吃豆人》则超过250亿美元。

这些估算可能考虑了通货膨胀、游戏的不同版本以及品牌授权收入等因素。因此，很难将其与《GTA 6》的销量或现代游戏内购收入进行直接比较。

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