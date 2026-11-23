19 ноября 2026 года состоялся релиз Grand Theft Auto VI, который установил новый рекорд игровой индустрии. За первые сутки продажи игры достигли $3,79 млрд, сообщила компания Take-Two Interactive. Это позволило новинке Rockstar Games стать самым масштабным запуском развлекательного продукта в истории по оценке издателя.

По данным Take-Two Interactive, ещё до официального релиза GTA 6 было продано 32,5 млн копий по предзаказам. Для сравнения: GTA 5, вышедшая в 2013 году, собрала около $800 млн за первые сутки, а отметку в $1 млрд преодолела за три дня.

Однако рекордный старт пока не делает GTA 6 самой кассовой видеоигрой всех времен. Некоторые проекты на протяжении десятилетий приносили десятки миллиардов долларов.

UA.News собрало самые кассовые видеоигры в истории, их известные и оценочные доходы, а также выяснило, как разработчикам удалось заработать миллиарды долларов.

Dungeon Fighter Online — более $22 млрд

Одной из самых кассовых игровых франшиз остается Dungeon Fighter Online, которая появилась в Южной Корее в 2005 году. Её разработала студия Neople, принадлежащая японской компании Nexon.

Это двухмерная ролевая игра, в которой пользователи исследуют подземелья, сражаются с монстрами, улучшают снаряжение и участвуют в многопользовательских боях. Наибольшую популярность проект получил в Китае.

По официальной информации Nexon, совокупная валовая выручка франшизы Dungeon & Fighter превысила $22 млрд, а количество зарегистрированных пользователей — 850 млн.

Главным источником доходов стали внутриигровые покупки. Игроки могут бесплатно получить доступ к основному контенту, но тратят деньги на снаряжение, улучшение персонажей и дополнительные возможности.

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В 2024 году Nexon совместно с Tencent запустила в Китае Dungeon & Fighter Mobile. Мобильная версия расширила аудиторию франшизы и стала ещё одним источником доходов.

Благодаря регулярным обновлениям и популярности на азиатском рынке Dungeon Fighter Online приносит доход уже более двадцати лет.

Fortnite — более $20 млрд

Fortnite вышла в 2017 году и стала одним из самых успешных проектов компании Epic Games. Наибольшую популярность приобрел режим Battle Royale, в котором 100 игроков сражаются за выживание на одной карте.

Со временем Fortnite превратилась в развлекательную платформу. В игре начали проводить концерты, тематические мероприятия, коллаборации с известными брендами и создавать отдельные игровые режимы.

В 2023 году в биографии бывшего креативного директора Epic Games Дональда Мастарда отмечалось, что Fortnite привлекла более 650 млн игроков и принесла более $20 млрд дохода. Основной доход Fortnite обеспечивают внутриигровые покупки. Игроки платят за костюмы персонажей, эмоции, декоративные предметы и сезонные боевые пропуски.

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Важную роль сыграли партнерства с Marvel, DC, Star Wars и другими франшизами. В игре также появлялись известные музыканты, спортсмены и персонажи популярных видеоигр.

Honor of Kings — более $20 млрд

Honor of Kings — мобильная игра китайской компании Tencent, выпущенная в 2015 году. Её разработала TiMi Studio Group. По механике игра напоминает League of Legends. Две команды по пять участников выбирают персонажей с различными способностями и пытаются уничтожить базу соперников.

Наибольшей популярности Honor of Kings достигла в Китае, где мобильные игры имеют огромную аудиторию. По данным исследования Goldmedia, совокупная выручка Honor of Kings превысила $20 млрд по состоянию на октябрь 2025 года.

В то же время аналитическая компания AppMagic оценивала выручку от покупок в приложении примерно в $14,5 млрд. Разница связана с методиками подсчета и учетом различных каналов оплаты.

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Honor of Kings зарабатывает преимущественно на продаже косметических предметов, обликов персонажей и сезонного контента. Важное место занимает киберспорт: в Китае проводятся профессиональные турниры, которые собирают миллионы зрителей.

В июне 2024 года игра получила масштабный международный релиз, что позволило Tencent расширять её аудиторию за пределами Китая.

League of Legends — более $20 млрд

League of Legends вышла в 2009 году и стала одной из самых известных командных онлайн-игр. Американская студия Riot Games создала проект, в котором две команды по пять игроков соревнуются за контроль над картой и уничтожение базы соперника.

Игра распространяется бесплатно, а основные доходы обеспечивают косметические предметы, облик персонажей и специальный контент. По оценке Goldmedia, совокупные доходы League of Legends превысили $20 млрд по состоянию на октябрь 2025 года.

Отдельные финансовые результаты также демонстрируют масштаб бизнеса. Аналитическая компания SuperData оценивала доходы игры в $2,1 млрд в 2017 году и примерно в $1,75 млрд в 2020 году.

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Одним из главных факторов успеха стал киберспорт. У League of Legends есть профессиональные лиги, международные турниры и ежегодный чемпионат мира. Соревнования собирают миллионную аудиторию и поддерживают интерес к игре даже среди пользователей, которые не играют регулярно. Riot Games также выпускает специальные наборы предметов, связанные с киберспортивными событиями.

Благодаря обновлениям, турнирам и активному сообществу League of Legends остаётся важным источником доходов Riot Games спустя 17 лет после релиза.

Candy Crush Saga — более $20 млрд

Candy Crush Saga появилась в 2012 году и стала одним из крупнейших финансовых успехов мобильной индустрии. Компания King создала головоломку, в которой игрокам нужно соединять одинаковые конфеты и выполнять задания на разных уровнях.

Простая механика и короткие игровые сессии позволили проекту охватить аудиторию далеко за пределами традиционного гейминга. В сентябре 2023 года King сообщила, что совокупная выручка франшизы Candy Crush превысила $20 млрд, а общее количество скачиваний всех игр серии достигло 5 млрд.

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Этот показатель включает Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga и другие связанные проекты. Основные доходы обеспечивают покупки дополнительных ходов, усиливателей и других инструментов для прохождения сложных уровней.

Candy Crush стала примером того, как простая мобильная головоломка может заработать больше, чем многие высокобюджетные игры, благодаря огромной аудитории и регулярным небольшим платежам.

PUBG — более $17 млрд

PlayerUnknown's Battlegrounds, известная как PUBG, вышла в 2017 году и помогла популяризировать жанр королевской битвы. Игроки высаживаются на большой карте, ищут оружие и снаряжение и пытаются остаться последними в живых. Со временем безопасная территория сокращается, вынуждая участников вступать в бои.

Изначально PUBG была платной компьютерной игрой. В 2018 году появилась PUBG Mobile, которая значительно расширила аудиторию проекта, особенно в азиатских странах.

По оценке Goldmedia, совокупные доходы PUBG превысили $17 млрд. Этот показатель охватывает более широкую игровую экосистему, включая мобильное направление. Основные источники доходов — продажа косметических предметов, внешнего вида оружия, костюмов и сезонных пропусков.

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PUBG остается важным активом южнокорейской компании Krafton. В финансовом отчете за третий квартал 2026 года компания сообщила, что доходы франшизы за девять месяцев выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

CrossFire — более $13,5 млрд

CrossFire — командный онлайн-шутер южнокорейской компании Smilegate, выпущенный в 2007 году. По механике игра напоминает Counter-Strike. Пользователи участвуют в командных боях, выполняют задания и соревнуются в различных режимах.

Наибольшую популярность CrossFire приобрела в Китае, где её распространением занималась Tencent. Игра использует бесплатную модель доступа, а доходы получает от продажи оружия, предметов и другого цифрового контента.

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По официальным данным Smilegate, общая накопленная выручка бренда CrossFire превысила $13,5 млрд. Компания также сообщает о более чем 1,1 млрд зарегистрированных пользователей и присутствии игры в более чем 80 странах.

CrossFire получила мобильные и консольные адаптации, стала основой для киберспортивных турниров и других развлекательных проектов.

World of Warcraft — более $13 млрд

World of Warcraft вышла в 2004 году и стала одной из самых известных многопользовательских ролевых игр. Blizzard Entertainment создала масштабный фантастический мир Азерот, в котором пользователи развивают персонажей, выполняют задания, исследуют территории и участвуют в рейдах.

В отличие от многих других проектов из этой подборки, World of Warcraft долгое время использовала модель подписки. Игроки ежемесячно платили за доступ к игре, а дополнительные доходы приносили дополнения и цифровые предметы.

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По оценке Goldmedia, совокупная выручка World of Warcraft превысила $13 млрд. За более чем два десятилетия Blizzard выпустила множество дополнений, которые расширяли игровой мир, добавляли персонажей, локации и новые механики.

Компания также запустила World of Warcraft Classic, позволив пользователям вернуться к ранним версиям игры.

Monster Strike — около $11,4 млрд

Monster Strike — японская мобильная игра компании Mixi, выпущенная в 2013 году. Проект сочетает коллекционирование фантастических существ с боями, в которых персонажей нужно запускать по арене, используя механику столкновений.

Наибольшую популярность Monster Strike приобрела в Японии. В отличие от многих других мобильных хитов, большую часть своих многомиллиардных доходов она заработала на одном национальном рынке.

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По данным Sensor Tower, к апрелю 2025 года валовые расходы пользователей на Monster Strike превысили $11,4 млрд. При этом чистая выручка после учета комиссий платформ оценивалась примерно в $8 млрд, а около 99% общей выручки пришлось на Японию.

Основным способом монетизации стала система получения случайных персонажей и предметов за внутриигровую валюту. Игроки тратят реальные деньги, чтобы получить желаемых героев или усилить собственную команду.

Clash of Clans — более $10 млрд

Clash of Clans — мобильная стратегия финской студии Supercell, выпущенная в 2012 году. Игроки строят собственные поселения, создают армии, атакуют базы соперников и объединяются в кланы.

Игра распространяется бесплатно. Основной доход обеспечивают внутриигровые покупки, которые позволяют ускорять строительство, развитие сооружений и другие процессы. В 2023 году генеральный директор Supercell Илкка Паананен сообщил, что за предыдущее десятилетие Clash of Clans принесла более $10 млрд дохода.

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Вместе с Clash Royale совокупные доходы игр вселенной Clash на тот момент превысили $14 млрд. Supercell регулярно выпускает обновления, добавляя новые уровни ратуши, военные подразделения, героев и тематические события.

Большую роль играет социальная составляющая. Клановые войны и совместные соревнования поддерживают активность пользователей и стимулируют их возвращаться в игру.

GTA 5 и GTA Online — более $10 млрд

Grand Theft Auto V вышла в сентябре 2013 года и стала одним из самых успешных платных игровых релизов. Rockstar Games создала открытый мир Лос-Сантоса, в котором игроки проходят истории трёх главных персонажей — Майкла, Франклина и Тревора.

За первые сутки GTA 5 заработала около $800 млн, а уже через три дня её продажи превысили $1 млрд. Однако долгосрочный финансовый успех обеспечила GTA Online — многопользовательская часть игры, которая позволила Rockstar получать доходы в течение последующих лет.

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Пользователи GTA Online могут покупать виртуальную валюту Shark Cards, которую тратят на транспорт, недвижимость, оружие и другие предметы. По оценке Financial Times, GTA 5 принесла более $10 млрд дохода с момента выпуска.

В ноябре 2026 года Take-Two сообщила, что GTA 5 разошлась тиражом почти 235 млн копий, став одной из самых продаваемых игр в истории. Важную роль сыграли переиздания на нескольких поколениях консолей, выход на ПК и регулярные обновления GTA Online.

Space Invaders и Pac-Man — рекордсмены эпохи аркадных автоматов

Особое место в истории игровой индустрии занимают аркадные автоматы, которые приносили миллиарды задолго до появления современных консолей и цифровых магазинов.

Space Invaders, созданная японской компанией Taito в 1978 году, стала одним из первых массовых игровых феноменов. Игроки управляли пушкой и уничтожали волны пришельцев, набирая очки.

В 1980 году Namco выпустила Pac-Man, которая стала одним из самых известных символов видеоигр.

В отличие от современных онлайн-проектов, аркадные игры зарабатывали на монетах, которые пользователи вносили за каждую игровую сессию. По историческим оценкам, приведённым в исследовании Goldmedia, совокупные доходы, связанные с Space Invaders, превышали $30 млрд, а с Pac-Man — $25 млрд.

Такие подсчёты могут учитывать инфляцию, различные версии игр и доходы от использования брендов. Поэтому их сложно напрямую сравнивать с продажами GTA 6 или современными внутриигровыми покупками.

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