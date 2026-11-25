Amerykańska firma technologiczna Nvidia w czwartym kwartale finansowym, który potrwa od listopada 2026 r. do końca stycznia 2027 r., ograniczy dostawy procesorów graficznych dla producentów kart graficznych do gier o 20–30%.

Jak donosi branżowe forum Board Channels, z powodu niedoboru kart graficznych z serii GeForce RTX 50 chińskim dystrybutorom zaleca się już zakup modeli poprzednich generacji — GeForce RTX 3060 i RTX 3050, a producent Colorful podniósł ceny detaliczne modelu GeForce RTX 5090 D V2 o kwotę do 3300 juanów (491 USD), a modelu GeForce RTX 5080 — do 2800 juanów (417 USD).

To już drugie znaczące zmniejszenie wolumenu dostaw procesorów graficznych do gier firmy Nvidia w 2026 roku po ograniczeniu dostaw serii RTX 50 o 30–40% w pierwszym półroczu. Jako jedną z głównych przyczyn niedoboru komponentów wymienia się reorientację producentów pamięci na potrzeby branży sztucznej inteligencji, przy czym na razie nie wiadomo, jakie konkretnie modele zostaną objęte nowymi ograniczeniami i czy rozciągną się one na rynki poza Chinami, ponieważ firma Nvidia nie skomentowała oficjalnie tej sytuacji.

Źródło: TweakTown.

Nvidia zamierza wznowić produkcję karty graficznej GeForce RTX 3060, która według współczesnych standardów jest przestarzała, ale może stać się ponownie aktualna ze względu na dotkliwy niedobór komponentów do nowych modeli. Wznowienie produkcji nastąpi orientacyjnie w pierwszym kwartale 2026 roku.

Właściciele nowych kart graficznych NVIDIA RTX 50xx skarżą się na niską wydajność w starszych grach. Nowy sterownik nie obsługuje już 32-bitowej wersji PhysX.

Czytaj nas na