美国科技公司英伟达（Nvidia）将在2026年11月至2027年1月底的第四财季，将向游戏显卡制造商供应的图形处理器削减20%至30%。

据行业论坛Board Channels报道，由于GeForce RTX 50系列显卡供不应求，中国分销商已被建议采购前几代机型——GeForce RTX 3060和RTX 3050， 而彩虹（Colorful）则将GeForce RTX 5090 D V2的出厂价上调至3300元（491美元），GeForce RTX 5080的出厂价上调至2800元（417美元）。

这是2026年Nvidia游戏显卡出货量第二次大规模缩减，此前上半年RTX 50系列的供货量已削减30%至40%。 据称，导致零部件短缺的主要因素之一是内存制造商将生产重心转向了人工智能行业， 不过目前尚不清楚具体哪些型号将受到新限制的影响，也不清楚这些限制是否会扩展到中国以外的市场，因为英伟达尚未就该情况发表官方评论。

来源：TweakTown。

英伟达计划恢复GeForce RTX 3060显卡的生产，该型号虽按当前标准已显过时，但因新机型面临严重的零部件短缺，该型号可能重新受到关注。此次复产预计将于2026年第一季度进行。

NVIDIA RTX 50xx系列新显卡的用户抱怨在老游戏中性能表现不佳。新版驱动程序不再支持32位版本的PhysX。

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