Американская технологическая компания Nvidia в четвёртом финансовом квартале, который продлится с ноября 2026 года до конца января 2027 года, сократит поставки графических процессоров для производителей игровых видеокарт на 20–30 %.

Как сообщает отраслевой форум Board Channels, из-за дефицита видеокарт линейки GeForce RTX 50 китайским дистрибьюторам уже рекомендуют закупать модели предыдущих поколений — GeForce RTX 3060 и RTX 3050, а производитель Colorful повысил отпускные цены на GeForce RTX 5090 D V2 на сумму до 3300 юаней ($491) и на GeForce RTX 5080 — до 2800 юаней ($417).

Это уже второе масштабное сокращение объемов поставок игровых графических процессоров Nvidia в 2026 году после сокращения поставок серии RTX 50 на 30–40% в первом полугодии. Одним из главных факторов нехватки комплектующих называют переориентацию производителей памяти на потребности индустрии искусственного интеллекта, при этом пока неизвестно, какие именно модели затронут новые ограничения и распространятся ли они на рынки за пределами Китая, поскольку Nvidia официально ситуацию не комментировала.

Источник: TweakTown.

Nvidia намерена возобновить производство видеокарты GeForce RTX 3060, которая устарела по современным стандартам, но может стать актуальной из-за острого дефицита комплектующих для новых моделей. Это возобновление произойдет ориентировочно в первом квартале 2026 года.

Владельцы новых видеокарт NVIDIA RTX 50хх жалуются на низкую производительность в старых играх. Новый драйвер больше не поддерживает 32-битную версию PhysX.

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