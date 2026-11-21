Археологи обнаружили около 40 целых скульптур и фрагментов голов божеств цивилизации майя в древнем городе Эль-Мирадор на севере Гватемалы. Артефакты изготовлены из штукатурки и гипсовой массы и датируются концом классического периода истории майя — 600–900 годами нашей эры.

По словам исследователя Дугласа Маурисио, среди обнаруженных артефактов — примерно 40 целых изделий и фрагментов, изображающих божеств майя.

В настоящее время значительная часть находок находится на реставрации. Три скульптуры уже удалось сфотографировать в лаборатории столицы Гватемалы.

Кроме того, археологи обнаружили древние дороги и жилую зону к югу от Эль-Мирадора. Другой исследователь, Энрике Эрнандес, сообщил, что эту территорию планируют дополнительно изучить.

Ученые хотят проверить гипотезу о том, что древний город мог контролировать весь окружающий регион.

Найти объекты, скрытые под густой растительностью, удалось благодаря технологии лидар (LiDAR). Она использует лазерные импульсы для измерения расстояний и определения форм объектов, в частности тех, которые невозможно увидеть сквозь густой растительный покров.

Древний город Эль-Мирадор расположен в департаменте Петен на севере Гватемалы, посреди джунглей недалеко от границы с Мексикой. Его открыли в 1930 году. Эль-Мирадор считается одним из первых городов-государств цивилизации майя.

Заселение этой территории началось в средний доклассический период — примерно в 600–300 годах до нашей эры. Наибольшего расцвета город достиг в конце доклассического периода, между 300 годом до нашей эры и 250 годом нашей эры.

На территории Эль-Мирадора расположена пирамида Ла-Данта высотой 72 метра, которую считают одной из крупнейших в мире.

С 2015 года учёные проводят исследования местности с помощью летательных аппаратов и дронов. Благодаря этим работам удалось обнаружить сотни древних жилых объектов и разветвлённую сеть дорог, напоминающую современные автомагистрали.

По оценкам экспертов, население Эль-Мирадора могло достигать около 200 тысяч человек.

Об этом сообщает GEO.

В то же время в афганском Кабуле продолжается масштабная реставрация древней крепости Бала-Хиссар, которая хранит свидетельства более чем двух тысячелетий истории страны. В ходе археологических раскопок на ее территории были обнаружены остатки буддийского монастыря, дворца династии Великих Моголов, древние монеты, керамика и другие ценные артефакты.

Ранее в ходе археологических раскопок вблизи историко-археологического заповедника-музея «Мецамор» в Армении исследователи обнаружили монету римского императора Октавиана Августа. Среди прочих находок — золотые серьги, бронзовый кинжал и несколько других древних артефактов.

В ходе исследования Глинского поселения на Полтавщине археологи обнаружили новые материалы, относящиеся к X–XV векам.

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