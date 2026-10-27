У Вірменії археологи знайшли монету імператора Октавіана Августа

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Під час археологічних розкопок поблизу історико-археологічного заповідника-музею «Мецамор» у Вірменії дослідники виявили монету римського імператора Октавіана Августа. Серед інших знахідок — золоті сережки, бронзовий кинджал та кілька інших стародавніх артефактів.

У Службі з охорони історичного середовища та історико-культурних музеїв-заповідників зазначили, що знахідки належать до різних історичних періодів – від пізньої бронзової доби до античності.

Розкопки на ділянці розпочали у 2024 році та продовжили у 2026 році. Археологи досліджують кам’яну поховальну камеру, оточену кільцевою кам’яною конструкцією. Ділянка перебуває у приватній власності.

У верхньому шарі гробниці раніше виявили поховання I століття нашої ери, серед знахідок – золоті прикраси, монета та інші артефакти.

У нижній частині камери археологи знайшли основне поховання, яке, за попереднім датуванням, належить до XIV–XIII століть до нашої ери.

Також виявили скупчення кінських кісток, численні фрагменти кераміки, кинджал лчашенського типу, фрагменти пояса та залишки бронзових предметів.

Про це повідомляє Новости-Армения.

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