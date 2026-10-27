В Армении археологи обнаружили монету императора Октавиана Августа

В ходе археологических раскопок вблизи историко-археологического заповедника-музея «Мецамор» в Армении исследователи обнаружили монету римского императора Октавиана Августа. Среди прочих находок — золотые серьги, бронзовый кинжал и несколько других древних артефактов.

В Службе по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников отметили, что находки относятся к разным историческим периодам — от позднего бронзового века до античности.

Раскопки на участке начались в 2024 году и продолжились в 2026 году. Археологи исследуют каменную погребальную камеру, окруженную кольцевой каменной конструкцией. Участок находится в частной собственности.

В верхнем слое гробницы ранее обнаружили захоронение I века нашей эры, среди находок — золотые украшения, монета и другие артефакты.

В нижней части камеры археологи обнаружили основное захоронение, которое, по предварительной датировке, относится к XIV–XIII векам до нашей эры.

Также обнаружены скопления костей лошадей, многочисленные фрагменты керамики, кинжал лчашенского типа, фрагменты пояса и остатки бронзовых предметов.

Об этом сообщает «Новости-Армения».

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