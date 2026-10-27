W Armenii archeolodzy odkryli monetę cesarza Oktawiana Augusta

Podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu rezerwatu historyczno-archeologicznego „Metsamor” w Armenii naukowcy odkryli monetę rzymskiego cesarza Oktawiana Augusta. Wśród innych znalezisk znalazły się złote kolczyki, brązowy sztylet oraz kilka innych starożytnych artefaktów.

W Służbie Ochrony Środowiska Historycznego oraz Muzeów i Rezerwatów Historyczno-Kulturowych zaznaczono, że znaleziska pochodzą z różnych okresów historycznych – od późnej epoki brązu po starożytność.

Wykopaliska na tym terenie rozpoczęto w 2024 roku i kontynuowano w 2026 roku. Archeolodzy badają kamienną komorę grobową otoczoną pierścieniową konstrukcją kamienną. Teren ten znajduje się w rękach prywatnych.

W górnej warstwie grobowca odkryto wcześniej pochówek z I wieku naszej ery; wśród znalezisk znalazły się złote ozdoby, moneta i inne artefakty.

W dolnej części komory archeolodzy znaleźli główne pochówek, który według wstępnych datowań pochodzi z XIV–XIII wieku p.n.e.

Odkryto również skupisko kości konnych, liczne fragmenty ceramiki, sztylet typu lchaszenskiego, fragmenty pasa oraz pozostałości przedmiotów z brązu.

Informuje o tym serwis „Novosti-Armenia”.

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