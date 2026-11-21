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Археологи виявили близько 40 цілих скульптур і фрагментів голів божеств цивілізації мая в стародавньому місті Ель-Мірадор на півночі Гватемали. Артефакти виготовлені зі штукатурки та гіпсової маси й датуються кінцем класичного періоду історії мая — 600–900 роками нашої ери.

За словами дослідника Дугласа Маурісіо, серед виявлених артефактів — приблизно 40 цілих виробів і фрагментів, які зображують божеств мая.

Наразі значна частина знахідок перебуває на реставрації. Три скульптури вже вдалося сфотографувати в лабораторії столиці Гватемали.

Крім того, археологи виявили стародавні дороги та житлову зону на південь від Ель-Мірадора. Інший дослідник, Енріке Ернандес, повідомив, що цю територію планують додатково вивчити.

Науковці хочуть перевірити гіпотезу про те, що стародавнє місто могло контролювати весь навколишній регіон.

Знайти приховані під густою рослинністю об'єкти вдалося завдяки технології лідар (LiDAR). Вона використовує лазерні імпульси для вимірювання відстаней і визначення форм об'єктів, зокрема тих, які неможливо побачити крізь щільний рослинний покрив.

Стародавнє місто Ель-Мірадор розташоване в департаменті Петен на півночі Гватемали, посеред джунглів неподалік кордону з Мексикою. Його відкрили у 1930 році. Ель-Мірадор вважають одним із перших міст-держав цивілізації мая.

Заселення цієї території розпочалося в середній докласичний період — приблизно у 600–300 роках до нашої ери. Найбільшого розквіту місто досягло наприкінці докласичного періоду, між 300 роком до нашої ери та 250 роком нашої ери.

На території Ель-Мірадора розташована піраміда Ла-Данта заввишки 72 метри, яку вважають однією з найбільших у світі.

З 2015 року науковці проводять дослідження місцевості за допомогою літальних апаратів і безпілотників. Завдяки цим роботам вдалося виявити сотні стародавніх житлових об'єктів і розгалужену мережу доріг, яка нагадує сучасні автомагістралі.

За оцінками експертів, населення Ель-Мірадора могло сягати близько 200 тисяч людей.

Про це повідомляє GEO.

Водночас в афганському Кабулі триває масштабна реставрація стародавньої фортеці Бала-Хіссар, яка зберігає свідчення понад двох тисячоліть історії країни. Під час археологічних розкопок на її території виявили залишки буддійського монастиря, палацу династії Великих Моголів, стародавні монети, кераміку та інші цінні артефакти.

Раніше під час археологічних розкопок поблизу історико-археологічного заповідника-музею «Мецамор» у Вірменії дослідники виявили монету римського імператора Октавіана Августа. Серед інших знахідок — золоті сережки, бронзовий кинджал та кілька інших стародавніх артефактів.

Під час дослідження Глинського поселення на Полтавщині археологи виявили нові матеріали, що належать до X–XV століть.

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