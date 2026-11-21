Archeolodzy odkryli około 40 kompletnych rzeźb oraz fragmentów głów bóstw cywilizacji Majów w starożytnym mieście El Mirador na północy Gwatemali. Artefakty wykonano z tynku i masy gipsowej i datuje się je na koniec okresu klasycznego w historii Majów — lata 600–900 naszej ery.

Według badacza Douglasa Mauricia wśród odkrytych artefaktów znajduje się około 40 kompletnych dzieł i fragmentów przedstawiających bóstwa Majów.

Obecnie znaczna część znalezisk jest w trakcie renowacji. Trzy rzeźby udało się już sfotografować w laboratorium w stolicy Gwatemali.

Ponadto archeolodzy odkryli starożytne drogi oraz obszar mieszkalny na południe od El Mirador. Inny badacz, Enrique Hernández, poinformował, że planowane są dalsze badania tego terenu.

Naukowcy chcą zweryfikować hipotezę, że starożytne miasto mogło sprawować kontrolę nad całym otaczającym regionem.

Odkrycie obiektów ukrytych pod gęstą roślinnością było możliwe dzięki technologii LiDAR. Wykorzystuje ona impulsy laserowe do pomiaru odległości i określania kształtów obiektów, w szczególności tych, których nie widać przez gęstą roślinność.

Starożytne miasto El Mirador położone jest w departamencie Petén na północy Gwatemali, pośród dżungli niedaleko granicy z Meksykiem. Zostało odkryte w 1930 roku. El Mirador uważa się za jedno z pierwszych miast-państw cywilizacji Majów.

Osadnictwo na tym terenie rozpoczęło się w środkowym okresie przedklasycznym — około 600–300 roku p.n.e. Miasto osiągnęło największy rozkwit pod koniec okresu przedklasycznego, między 300 rokiem p.n.e. a 250 rokiem n.e.

Na terenie El Mirador znajduje się piramida La Danta o wysokości 72 metrów, uważana za jedną z największych na świecie.

Od 2015 roku naukowcy prowadzą badania tego obszaru przy pomocy statków powietrznych i dronów. Dzięki tym pracom udało się odkryć setki starożytnych obiektów mieszkalnych oraz rozgałęzioną sieć dróg, przypominającą współczesne autostrady.

Według szacunków ekspertów liczba mieszkańców El Mirador mogła sięgać około 200 tysięcy osób.

Informuje o tym GEO.

Jednocześnie w afgańskim Kabulu trwa zakrojona na szeroką skalę renowacja starożytnej twierdzy Bala-Hissar, która zachowała ślady ponad dwóch tysiącleci historii kraju. Podczas wykopalisk archeologicznych na jej terenie odkryto pozostałości klasztoru buddyjskiego, pałacu dynastii Wielkich Mogołów, starożytne monety, ceramikę i inne cenne artefakty.

Wcześniej, podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu rezerwatu historyczno-archeologicznego „Metsamor” w Armenii, badacze odkryli monetę rzymskiego cesarza Oktawiana Augusta. Wśród innych znalezisk znalazły się złote kolczyki, brązowy sztylet oraz kilka innych starożytnych artefaktów.

Podczas badań osady Hlynsk w obwodzie poltawskim archeolodzy odkryli nowe materiały pochodzące z X–XV wieku.

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