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У суботу та неділю, 21–22 листопада, очікується низька геомагнітна активність. Магнітосфера Землі залишатиметься відносно спокійною, відчутних магнітних збурень не прогнозують.

Такий прогноз оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

Водночас прогноз може змінитися, адже фахівці оновлюють дані про сонячну активність кожні три години. Найточнішими вважаються прогнози на добу вперед.

Джерело: NOAA.

Сімнадцять космічних апаратів простежили корональний викид маси, що стався на Сонці 15 грудня 2024 року, та виявили його незвичну асиметричну структуру. Спостереження показали, що викид мав дві частини: швидша рухалася в секторі Землі та Марса, а повільніша — у напрямку апарата STEREO-A.

Науковці отримали нові наддеталізовані зображення поверхні Сонця, які відкрили раніше недоступні особливості його активності. Завдяки телескопу імені Деніела К. Іноує, встановленому на острові Мауї на Гаваях, дослідникам вдалося роздивитися розпечену поверхню нашої зірки з безпрецедентною точністю.

На Сонці утворилися три корональні діри, однак геомагнітна обстановка залишається стабільною.

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