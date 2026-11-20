TikTok запускает новый инструмент Likeness Detection («Обнаружение сходства»), который поможет публичным личностям находить ИИ-контент, в котором используется их изображение без согласия.

Функция ориентирована на представителей власти, политиков и официальные страницы политических партий. Пользователи должны подтвердить свою личность, после чего будут получать уведомления о появлении соответствующих видео или аккаунтов.

Обнаруженный контент можно будет передать команде безопасности TikTok для проверки и возможного удаления.

Нововведение вводится на фоне распространения дипфейков и дезинформации, которые могут повлиять на избирательные процессы в Европе.

Источник: Euronews.

TikTok запустил отдельное приложение TikTok Shop в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Приложение доступно для устройств на iOS и Android и предлагает персонализированные рекомендации товаров, покупки во время прямых эфиров и через короткие видео, а также оформление заказов в приложении.

Германия и Австрия призвали вывести европейский бизнес TikTok из-под контроля китайской компании ByteDance и передать его европейскому владельцу. Берлин и Вена заявили, что это должно помочь защитить данные пользователей и ограничить влияние Китая на социальную сеть.

Испанское агентство по защите данных AEPD начало проверку TikTok в связи с возможным распространением на платформе материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. В то же время регулятор отклонил требование правительства временно заблокировать приложение в Испании и заявил, что сосредоточится на мерах в отношении конкретного незаконного контента.

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